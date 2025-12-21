雲林「培育台語家庭」計畫 連2年奪全國冠軍

雲林縣政府「培育台語家庭」推廣計畫今天舉行成果發表會／翻攝照片





雲林縣政府文化觀光處主辦的「培育台語家庭」推廣計畫，今（21）日上午於虎尾多功能活動中心舉行成果發表會，縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、議員陳乙辰、黃美瑤、王鈺齊、蔡孟真、林文彬、虎尾鎮長林嘉弘、雲林縣台灣悅讀人教育發展協會理事長吳麗春一同為活動揭開序幕，展現雲林深耕台語傳承的豐碩成果。

張麗善表示，今日由縣府與台灣閱讀人協會共同為台語推廣舉辦成果展，看到很多鄉親一早熱情參與講台語活動，也看見家庭、學校、青年族群到社區商家共同投入台語推廣的成果，逐步形成從生活中自然講台語的文化風景，令人十分感動。雲林縣「台語家庭」徵集更連續2年拿到全國冠軍，今年全國7000多戶中，雲林縣就占了1300多戶，顯現縣府對台語推廣政策的用心與落實。

張麗善強調，台語是咱的母語，推廣台語學習不僅是語言傳承，更是孩子與阿公阿嬤世代情感與地方文化的深度連結。台語是咱重要的文化資產，縣府將持續投入資源，透過教育、社區與文化活動，讓台語成為雲林人自然開口的共同語言。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林與中央文化部攜手共同推動台語家庭政策，感謝雲林縣台灣悅讀人教育發展協會的合作，在理事長吳麗春的用心推廣下，讓雲林今年的學習台語家庭達1371戶(文化家庭 523 戶1,132 人、學習家庭 848 戶1,881 人)，占全國7705戶約18%，雲林縣在全國 20 個參與縣市中，已連續兩期於台語推動計畫中名列第一，展現縣府卓越的政策執行力，深獲文化部肯定。

陳璧君指出，雲林縣以優異成績獲得文化部明年上限700萬的補助經費，除新北市、高雄市、臺南市三都外，雲林為115年度獲得補助金額最高的縣市，充分彰顯縣府推動台語政策的具體成效。未來，文化觀光處將持續推動相關計畫，陪伴更多民眾重新親近、認同並喜愛台語。



