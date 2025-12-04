雲林 增2席原民議員 政二代擬出征

雲林縣第六選區民進黨議員蔡永富（見圖），其子蔡嘉峻有原住民身分，盛傳他將直接角逐明年雲林縣首屆原住民議員席次。（本報資料照片）

雲林縣雖無原住民部落，但入籍雲林的平地、山地原住民人數去年都已超過1500人，《地方制度法》第33條去年7月三讀通過，保障原住民參政權，雲林縣將各增1席，總共2席，據傳競爭激烈，但人選尚不明確，民進黨縣議員蔡永富之子蔡嘉峻據傳也將挑戰雲林縣首屆原住民議員席次。

《地方制度法》第33條的修正案於去年7月16日在立法院三讀通過，在沒有山地鄉的縣市，山地原住民人口達到1500人以上，應保障山地原住民議員席次。若原住民人口總數（含平地及山地）達2000人以上，亦可選出原住民議員。

根據最新雲林縣政府戶政統計資料截至11月，雲林縣平地原住民人數共1727人，斗六市311人、莿桐鄉310人、虎尾鎮198人、崙背鄉94人、西螺鎮91人，排名前五；雲林縣山地原住民人數共1757人，斗六市380人、莿桐鄉319人、虎尾鎮164人、西螺鎮132人、崙背鄉113人為前五多。

雲林縣議會目前43席，無黨籍22席、民進黨10席、國民黨9席、台聯黨1席、民眾黨1席。2026年縣議員選舉將增加原住民議員2席，總席次增為45席，可以預見議長選舉將更激烈。

雲林縣平地及山地原住民人數皆已跨過1500人門檻，有意參選者已開始運作，但由於多數縣民對原住民族群仍較陌生，雖坊間盛傳競爭激烈，但人選及其背景仍不明朗。

雲林縣較活躍的原住民團體有雲林縣娜魯灣原愛協會、雲林縣原住民協會，雲林縣原住民傳統技藝推廣協會上月新成立。

目前第六選區民進黨議員蔡永富之子蔡嘉峻有原住民血統，他擔任新成立的雲林縣原住民傳統技藝推廣協會榮譽理事長，坊間盛傳他將直接挑戰原住民議員席次，而非接棒。