雲林 大埤鄉長選戰 退警先表態 藍綠未定

雲林縣退休警察黃富昭樹立看版，表態角逐下屆大埤鄉長。（周麗蘭攝）

大埤鄉長林森寶8年任期即將屆滿，外界推測可能轉戰第四選區縣議員選舉。下屆鄉長選舉在即，泛藍、泛綠陣營目前皆尚無確定人選。去年退休的員警黃富昭，近日在路旁豎立參選大埤鄉長看板，成為目前唯一公開表態的準參選人。

大埤鄉政治光譜原本綠大於藍，民進黨籍前鄉長謝明平於民國98年在4名候選人中，以31.69％得票率勝出；103年再以63.38％得票率順利連任。

謝明平卸任後，泛藍陣營的無黨籍鄉民代表林森寶崛起。107年他在5名對手競逐中勝出，得票率高出民進黨提名的陳大松3％；本屆連任之戰，林森寶得票率更高達59.2％，再次擊敗民進黨提名的素人參政者簡碧惠。

廣告 廣告

今年鄉長選舉，泛藍陣營鎖定一名青年才俊，其家族曾有參選經驗，該名潛力人選經營家族事業有成、人脈廣闊，但仍屬政治素人，尚未拍板參選，鄉長林森寶與藍營人士正積極勸進中。

泛藍的林森寶8年任內施政績效獲得肯定，大埤鄉政治光譜也逐漸轉藍。他希望能交棒給年輕選將，並表示只要泛藍有人出馬，鄉內非綠陣營都有共識會全力相挺，萬事俱備，只欠人選。

泛綠陣營方面，目前尚未傳出明確選將。前農會理事長陳世彬本屆挑戰第四選區縣議員失利，外傳今年可能轉戰鄉長選舉；他雖為無黨籍，但與民進黨關係密切，不排除披綠袍參選。至於本屆以素人身分獲民進黨提名參選的簡碧惠，尚未傳出再戰意願。

此外，大埤鄉近日出現一面鄉長參選看板，上書「勇敢表達，為大埤服務，請給富昭一個機會」。曾任斗南分局偵查佐的黃富昭，於去年7月退休，目前政黨傾向尚不明朗。