雲林 小雞抬母雞 綠擬徵召7鄉鎮長

擬參選林內鄉長的縣議員張維崢（右二）登高一呼，古坑鄉長林慧如（左一）、莿桐鄉長廖秋蓉（左二）、斗六市長擬參選人前立委尹令瑛（右一）一同登記。（周麗蘭攝）

民進黨雲林縣黨部正進行鄉鎮市長黨內登記，日前有4鄉鎮擬參選人聯合登記，頗有「小雞穩住陣腳」、「小雞抬母雞」自立自強的氛圍。外界解讀，縣長擬參選人劉建國勢必要進一步「帶心、整隊」，凝聚基層戰力。據了解，目前全縣仍有8個鄉鎮尚未有人表達角逐意願，除麥寮鄉外，其餘原則上將以徵召方式產生人選。

九合一選舉將於今年11月28日舉行，劉建國將二度代表民進黨參選縣長，扮演帶動綠營士氣的母雞角色，但4年前劉建國參選失利歸因於黨內不夠團結，今年再度挑戰，必須自助而後人助。

廣告 廣告

民進黨上月進行鄉鎮市長黨內登記，臨時改為「填寫意願書」，由縣黨部選舉對策工作小組進行協調，4日起正式登記。擬參選林內鄉長的縣議員張維崢、古坑鄉長林慧如、莿桐鄉長廖秋蓉、斗六市長擬參選人前立委尹令瑛4人在縣黨部精神抖擻地同呼口號「同一隊，Team（挺）雲林」，還有3名縣議員到場陪同，氣氛振奮，頗有「小雞」（基層公職人員）自立自強的味道，這種場面已經很久不見。

目前，虎尾鎮、斗南鎮、土庫鎮、崙背鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉、麥寮鄉等8鄉鎮可能出現無人登記情形。民進黨雲林縣黨部透露，每個鄉鎮長都很重要，6日登記截止無人登記的鄉鎮，黨部還是會積極徵詢人選，除了麥寮鄉有其他考量，其餘19鄉鎮市長選舉不可能出現缺席情況。

今年底選舉綠營的參選意願似乎不太高，有待「母雞」劉建國展現共主氣勢。劉原本就有一個「好央甲」服務團隊，早年聲勢一度頗旺，近年較為低調，也有部分成員出走，劉建國如何把所有縣議員、鄉鎮市長擬參選人都視為好央甲團隊來帶領，將是民進黨士氣能否回升的重要關鍵。