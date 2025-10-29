雲林 居家照護療癒 20位長輩開畫展

近年來居家醫療日益普及，雲林縣西螺鎮好所宅社區健康照護團隊在居家訪視過程發現，不少長者在家中出現精神不佳、睡眠不好等現象，因此鼓勵長輩拿起畫筆創作，20名長者不僅找到心靈寄託，更是一種自我療癒。照護團隊29日幫長者們舉辦銀髮畫展，展現宅在家也能被看見的創意人生。

「畫出彼一個心內的好所在．銀髮畫展」29日在雲林縣崙背鄉詔安客家文化館開跑，展出20名居家照護長者創作的50幅圖畫。主辦單位認為，超高齡社會來臨，居家醫療將成為長照體系中的重要支架，透過繪畫創作可讓長者抒發心情、增進心理健康，同時促進社區對居家照護的理解與認同。

廣告 廣告

居家醫師郭育如、居家護理師李宜菡表示，在居家訪視過程中，發現不少生活無法自理的長者，雖住在熟悉的家中，卻普遍出現精神不佳、睡眠不好及退化速度快等現象，於是鼓勵長者繪畫創作，長者們回憶著過去，用畫筆描繪出人生的風景。

9旬阿嬤李廖金月雖步伐蹣跚，卻充滿創作熱情，當居家護理師遞上畫紙，她起初猶豫，隨即認真挑色上筆，對顏色十分講究，一畫就是好幾天，在創作中，阿嬤心情很愉悅，鮮明的用色，彷彿是阿嬤青春的流光。

李進隨阿公行動不便，生活須他人協助，在護理師鼓勵下，開心拿起畫筆，專注挑色、細心上色，護理師說「那一刻，阿公的眼神裡有光」，這些看似平凡的創作時光，正是居家照護裡最動人的療癒時刻。

郭育如說，畫畫能幫助長者改善睡眠品質與精神狀況，讓他們在家中有事情可做、有成就感可期待，體現生命價值。這場畫展，是照顧者與被照顧者共同創造的風景，象徵「在家，也能被看見」。