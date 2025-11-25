雲林 急症照顧補充員 助91歲嬤康復

雲林縣衛生局跨院急診協調師劉力瑛（左）每天進駐醫院急診扮演家屬、急診、在宅照護團隊的橋梁，讓病患在家接受高密度的急性照護。（周麗蘭攝）

雲林縣衛生局為減少病患在家中與急診室的反覆往返，9月起推動「急症照顧補充計畫」，由跨院急診協調師作橋梁，協助病患在家接受為期7天的急症照顧。1名91歲阿嬤在照顧補充員協助下進食，7天後大幅改善。

91歲阿嬤於10月中從急診返家後，病況未見好轉，連續1周食慾不振、臥床，好所宅居家醫療團隊接獲跨院急診協調師通報後，立即將她納入「急症照顧補充計畫」，由「醫照整合師」評估她的醫療與照護需求；「照顧補充員」（資深照顧服務員）協助阿嬤進食、補充水分及其他急性期照護。

經過7天密集照護，老人家體力與食慾明顯恢復，已能自行進食並下床行動。家屬深刻感受到急性期高密度照護在長者恢復過程中的重要性。

「照顧補充員」須完成8小時急症照顧課程與16小時高風險處置訓練，包括感染期照護、生命徵象變化觀察、氣道分泌物移除等技能，以確保病患在急性期仍能安全穩定地在家療養。

好所宅社區健康照護集團院長黃子華醫師指出，「急症照顧補充計畫」能使病患在急診完成診斷與處置後，返家即可接續獲得照顧支持，縮短照護空窗期。

衛生局9月起同步推動「急症照顧補充計畫」、「跨院急診協調師制度」，協調師駐點急診現場協助評估與轉銜，使病患由急診無縫銜接至在宅急症照護，縮短等待與轉介時間。

衛生局也依個案需求，導入智慧照護床墊、生理監測器、發炎指數儀、血液分析儀、可攜式X光機、靜脈留置針、輸注幫浦等設備，使居家端的影像與生理檢查更完整，提升急性處置效能。

台灣在宅醫療學會理事長陳英詔醫師指出，急性處置如今能在家中執行，減少個案進出醫院的必要性，也讓醫師的臨床判斷更貼近病患的實際生活。