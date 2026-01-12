雲林《把時代唱成鄧麗君》音樂會宣傳記者會 （圖源：雲林縣政府提供）

雲林縣文化觀光處12日召開《把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會》宣傳記者會，縣長張麗善表示，鄧麗君出生於雲林田洋村，對雲林而言意義非凡。縣府將她的生日1月29日訂為「鄧麗君日」，每年舉辦紀念音樂會，期盼透過音樂傳承鄧麗君的精神與情感。

雲林縣副縣長陳璧君表示，這不是一場模仿或翻唱的音樂會，而是用今天的聲音，重新唱回那個年代的情感與記憶。鄧麗君不只是一段時代記憶，而是持續與當代社會對話的文化符號。

雲林縣文化觀光處指出，在節目編排上特別著重情感層次與時代氛圍的鋪陳，透過現場演唱與舞台視覺設計，帶領觀眾走進鄧麗君音樂的時代風景，從熟悉的旋律中，看見不同世代對同一首歌的理解與共鳴，進一步展現音樂作為文化載體的深厚力量。