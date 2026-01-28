雲林 操作智慧黑板 教師甄試大考驗

每年全台各縣市教師甄試試教階段，常可見準教師們拖著行李箱進考場，使出渾身解數搭配各式道具展示教學實力。不過，雲林縣從前年起教甄打破傳統，捨棄實體教具，改要求考生靈活運用教室內的智慧黑板功能。縣府表示，考生事前大多已熟悉智慧黑板的操作，但巧妙程度不同。

雲縣府於民國113年斥資2億多元為全縣185所縣立學校、2100間班級教室全面換裝「水洗式智慧黑板」，中間是86吋大尺寸觸控螢幕，兩側為可水洗黑板，是全台第一個全面使用智慧黑板的地方政府。

縣府113年除全面培訓公立國中小教師學習操作智慧黑板，還於教師甄試招生簡章中明訂，試教階段須使用智慧黑板內建的電子白板功能，安裝檔案或播放影音時間均須計入試教時間內。

斗六市鎮東國小教師吳桓均指出，試教用的智慧黑板已有基本設定，無論寫句子、做練習或帶遊戲，都需實際操作智慧黑板；試教時也不能使用電子書，必須充分發揮智慧黑板的功能。

另名教師何佩旻也說，縣府事先已將教學示範影片公布於網路，學習並不難。

教育處認為，都會區學校雖較早使用智慧黑板，但雲林是全國第一個做到所有教室全面裝設的縣市，前年起教師甄試即以智慧黑板進行試教演練，所有考生皆能熟練操作，差異主要在於是否能巧妙搭配小平板融入教學。

鎮東國小是雲林縣最早投入智慧教學的學校之一，校內有3名「師傅」級老師，資歷較深的老師也能順利因應教學轉型。

校長張美琳表示，教師普遍反映教學更加便利，小朋友的學習動機與參與度也明顯提升。