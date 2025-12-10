雲林 數位願景館 空間變幻超療癒

雲林縣政數位願景館是全台第一個現場僅有白牆的願景館，24台單槍投影機以光影呈現虛擬的360度視角。（周麗蘭攝）

雲林縣府與雲林科技大學合作打造「雲林縣政數位願景館」，35坪大的空間空無一物，僅24台可360度觀看投影機及觸控「螢幕」（牆面）互動，令人驚豔。因該空間是以光影投射呈現沉浸式體驗效果，縣府也利用此一特性變成療癒空間，未來每天中午及下午各開放1小時讓縣府周邊公務員放空。

願景館原為閒置空間，縣府計畫處清空雜物後，只做簡單防水處理，四面牆壁當成投影幕。

策展人雲科大數位設計系主任張文山表示，該願景館採用24台單槍投影機，產生360度及對地的沉浸式投影；互動感測系統可偵測人的點擊動作。

雲林縣政數位願景館10日開箱，眾人進入空無一物的展覽館，當投影效果啟動，驚呼聲不斷。縣長張麗善表示，近年施政與智慧科技結合，去年拿到國際智慧城市（ICF）前7名，開啟智慧科技里程碑，今年是智慧科技2.0，所以成立數位願景館並先呈現農業、產業、教育成果。

意外的效果是願景館將在每天中午及下班時刻變成療癒空間。規畫團隊根據張麗善指示，增加「紓壓時刻」影片，開放縣府周邊公務員使用，共有5個情境：鯨魚游泳、月球表面、山坡羊群、森林浴場、冰山海洋。

當光影投射時，35坪空間瞬間變成一片海洋、一個月球、一片森林，畫面逼真，讓人感覺五感也跟著切換到另一個世界。10日開箱記者會，工作人員準備一個懶骨頭讓張麗善體驗「坐在月球上孤獨思考」是什麼感覺。

計畫處長李明岳表示，數位願景館將依據各局處提供施政成果持續增加內容，推出新的版本，草嶺石壁創生基地也要「搬」下來，22日開放上網預約，10人成行，將有專人導覽與服務。