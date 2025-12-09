雲林 斗六市長選情 藍內戰開打

雲林縣斗六市民代表會副主席黃尤美（右）獲得現任市長林聖爵（左）力挺。（本報資料照片）

國民黨雲林縣議員賴淑娞外傳有意角逐斗六市長。（本報資料照片）

國民黨雲林縣議員林岳璋（右一）。（本報資料照片）

雲林縣治所在的斗六市，現任國民黨籍市長林聖爵將任滿2屆，評估黨內有3人可能角逐下屆市長，包括獲林聖爵力挺的7連霸市民代表會副主席黃尤美；4連霸縣議員賴淑娞也被點名，目前仍在評估，其夫為中華民國全國商業總會理事長、前立委許舒博；3連霸的國民黨縣議員林岳璋表示，正審慎評估中。民進黨方面目前無人請纓，也無人被點名。

斗六市政治光譜藍稍大於綠，因是雲林縣治所在，成為全縣20鄉鎮市中最大的縣長選舉票倉，市長、縣長選情相互連動，參選人一舉一動備受矚目。

廣告 廣告

林聖爵明年任滿8年，黃尤美為7連霸斗六市民代表及本屆市代會副主席，每票30元的競選補助款皆捐出，頗受好評。她是斗六媳婦，人緣好、身段低、勤跑基層，沒有負評。林聖爵近1年來的行程常與黃同框，拉抬態勢明顯。

賴淑娞是4連霸縣議員，公公是前縣長許文志、胞兄是商總榮譽理事長賴正鎰，與夫婿許舒博每年一起舉辦公益民歌演唱會。賴長年關注民生議題，擁有好媽媽的看家形象，甚少打政治口水戰，同樣在地方上無負評，縣長張麗善的大小記者會常可見到其身影。雖外界盛傳她會參選市長，但本人未鬆口，仍專注勤跑選區內大小行程。

本屆加入國民黨的縣議員林岳璋，擔任過1屆市民代表、3屆縣議員，去年起支持者勸進、鼓勵他轉換跑道參選斗六市長，他表示，審慎評估中。

民進黨部分目前未傳出有人請纓，本屆參選落敗的前斗六市代表會主席許百芳，後來擔任雲林縣政府聯合服務中心副主任，外傳她可能參選縣議員。