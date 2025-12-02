雲林「斬車專案」凌晨突襲 21輛千萬名車一字排開！警局秒變超跑展間

雲林檢警組成「展車專案小組」，本月1日查扣21輛飆仔車輛，全部都是名車，目前都在縣警局內保管。警方提供

雲林檢警成立「斬車專案小組」，經多日跟監蒐證，昨天清晨兵分21路，跨縣市搜索拘提，共帶回21名嫌犯，查扣21輛重度改裝的高價跑車與房車，包含 牛魔王、 AMG、BMW 等名車，估值突破2億元，同時起獲K他命 24 包與遮牌器等違法裝置；警方痛批飆車族挑戰公權力、危害公共安全，宣示將持續以科技偵查、鎖定組織式危險駕駛，強勢掃蕩絕不鬆手。

上月中旬，雲林褒忠、土庫、西螺等地，深夜多次出現改裝車隊，沿台19線集體狂飆，無視紅燈、逆行超速，排氣管巨響震天，影片被民眾上傳社群後引發群起撻伐，警方也陸續接獲十多件報案。

彼時正值議會質詢期間，多名議員要求警方全面緝查，警方遂擴大調閱監視器，發現車隊常達10多輛，多為無牌車，且一遇警方就鳥獸散，再以社群軟體重新集結，甚至先走國道或台78，再拆牌下台19線狂奔。

雲林警方組成「斬車專案小組」後與地檢署合作調查，連日鎖定多名核心成員，向法院聲請搜索票與拘票，昨天（1日）凌晨收網，全台同步展開行動，將嫌犯與改裝車一併帶回。

21部查扣車輛，整齊停放在警局院內，堪稱近年「最豪華的被扣車陣」，包括TOYOTA Supra（牛魔王）、賓士AMG 、Golf、BMW等多輛國產房車加總，價值粗估超過2億元。

警方也在部分車內查獲K他命24包與遮牌器具，嫌犯訊後依涉嫌公共危險罪、《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警察局長黃富村怒斥飆車族藐視法律，強調會持續以「追人、追車、追組織」策略搭配大數據與科技搜尋，全面封鎖危險車聚。他也放話：「敢來雲林飆車，我們就敢抓。來1個抓1個，來50個抓50個」。



