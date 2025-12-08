雲林 一期拓寬完工 顏思齊大道通車

雲林縣縣道164線斥資6億7900餘萬元拓寬，縣府8日舉行通車典禮，命名為「顏思齊大道」，記錄1621年顏思齊在水林地區設10寨的開台史。（張朝欣攝）

雲林縣縣道164線為沿海北港、水林、口湖3鄉鎮的主要道路之一，原僅雙向2車道，經常塞車且會車時險象環生，經斥資6億7900餘萬元拓寬（第1期），縣府8日舉行通車典禮，並命名為「顏思齊大道」，記錄1621年顏思齊在水林地區設10寨的開台史，未來164線更將全線拓寬，完整連結台61線至國道1號，讓交通路網更完善。

張麗善表示，縣道164線長久以來因道路寬度不足，單向僅1個車道且無機車道，存在汽機車爭道風險，為健全主要聯外道路系統，縣府向中央爭取經費辦理拓寬作業。

第1期工程範圍自水林都市計畫東緣至北港鎮台19線路段，全長約4.4公里，其中北港都市計畫範圍內拓寬至24公尺，並配置人行道；水林非都市計畫範圍拓寬為20公尺，全路段除配置雙向4車道外，亦配合在地需求，增設機慢車道，大幅提升行車安全。

張麗善說，拓寬工程由交通部公路局「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，其中中央補助4億6345萬元，縣府配合1億2754萬元，後因物價波動及地方需求等，縣府再投入8840萬元，整體工程經費達6億7939萬元。

工程分成北港及水林兩段施工，北港段2021年11月10日開工，2024年12月10日竣工並先開放通車；水林段2022年1月1日開工，今年11月13日已完成。

希望透過道路拓寬促進西部農漁業及觀光產業發展，帶動地方繁榮，縣府亦積極研議後續164線水林至口湖段拓寬計畫，已分別向國土署及公路局爭取經費補助，未來164線將可完整連結台61線至國道1號。