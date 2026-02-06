雲林 棄置316禽流感病死鵝 飼主送辦

雲林縣動植物防疫所於4日接獲通報，口湖鄉一處魚塭旁被棄置316隻死亡肉鵝，疑似感染禽流感。防疫所追溯至鄰近的四湖鄉一家肉鵝畜牧場，場內禽隻橫屍遍野，怵目驚心，6日檢驗報告出爐，該場確診H5N1亞型高病原性禽流感，縣府將依法開罰並將飼主依廢棄物清理法函送法辦。

防疫人員指出，四湖鄉吳姓鵝農坦承不諱，自稱1月底發現肉鵝陸續發生扭頸、紅腳等症狀，然後接連死亡，因肉鵝屍體量太大無法處理，因此將病死鵝丟棄一處廢棄魚塭前。

防疫人員採檢送驗，6日檢驗報告出爐，該場確診H5N1亞型高病原性禽流感，防疫人員前往全面撲殺倖存的1626隻7週齡鵝。

防疫所表示，除加強消毒口湖鄉鵝屍棄置地點及四湖鄉案例場的周邊環境，已訪視上述2地點半徑1公里共36家禽場，目前疫情僅限該案例場，防疫所4日已採魚塭水體化驗，昨採鯰魚體化驗，目前進行移動管制。

針對鵝農棄置禽流感鵝屍，雲林縣動植物防疫所將依動物傳染病防治條例，處最高新台幣100萬元以下罰鍰。死亡禽隻未依規定送化製處理部分，也將依畜牧法裁罰，且依廢棄物清理法函送法辦。

動防所長廖培志強調，目前是禽流感疫情高峰期，請養禽業者務必落實禽場生物安全措施，包括防鳥設施、門禁管制，務必完成清潔消毒，並提高警覺，每日自主觀察禽隻健康狀況，若發現禽隻異常，應立即通報，隱匿棄置死禽將受重罰。

雲林縣是台灣養鵝產業重鎮，產量高居全國第一，年產量約160萬隻鵝，占全台4成。雲林縣養鵝密度最高的是四湖鄉，在養量約占全縣總數的28.6％。