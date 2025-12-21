雲林 玉米葉轉廢為寶 變身工藝品

雲林縣元長鄉玉米籜工藝師張婉玉21日在虎尾出張所所長宿舍舉辦「美好日常」特展，與社區長者共同創造農廢新價值。（張朝欣攝）

雲林縣元長鄉玉米籜（玉米葉）工藝師張婉玉，投入玉米葉工藝近10年，除創作各種工藝品，也到樂齡學習中心傳授工藝，21日起至明年1月11日更在歷史建築虎尾出張所所長宿舍舉辦「美好日常」特展。張婉玉表示，此次展出玉米葉帽子等50餘件作品，包括樂齡長者的創作，希望透過大家的巧思，創造農廢新價值。

張婉玉因看到捷克玉米偶，想到田裡多的是玉米葉，開始嘗試再利用玉米葉，以編織、塑型等方式，製作出提袋、帽子、人偶、花束，並在虎尾科技大學協助下成立玉米籜回收站，邀社區長者一起進行玉米籜工藝創作，為讓大家看見長者參與「轉廢為藝」的努力，此次與台灣公益CEO協會共同舉辦特展。

張婉玉表示，特展主題為「籜的美好日常」，展出逾50件玉米籜工藝品，5個展區包括家的餐桌、慢生活所在、情感核心、生成中的工藝、陪伴日常等，除了她的創作，還有長輩們慢工出細活的玉米葉花朵、袋子、容器等作品，不僅是工藝品，也可做為日常用品，讓創作成為生活的一部分。

陳阿嬤看著自己編織的小袋子在展場上，開心說從小看著玉米葉，頂多拿來餵豬牛或當材燒，從來沒有想到可以變成實用的小袋子。在製作袋子的過程中，好像小時候在玩耍，因此把自己的作品都叫做「我的玩具」，這種活到老玩到老的感覺真的很好。

CEO協會祕書長林淑娥指出，近期協會取得虎尾出張所所長宿舍維護管理權，為活化這處充滿特色的歷史建築，特別邀張婉玉共同舉辦此次特展，結合在地玉米籜工藝與日本昭和風氛圍，打造多元化的體驗場域。