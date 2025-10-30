雲林 琴聲憶阿嬤 油漆師彈哭百萬人

油漆師傅曾煒泓因阿嬤喜歡聽鋼琴名曲《夢中的婚禮》，花了3個月時間自學，彈奏影片上傳網路吸引近百萬瀏覽。（張朝欣攝）

油漆師傅曾煒泓近日到雲林縣虎尾鎮一間音樂教室粉刷油漆，見教室內的鋼琴一時技癢，彈奏出動聽的鋼琴名曲《夢中的婚禮》，朋友錄影上傳社群網站，竟獲近百萬瀏覽次數。他表示自己從未正式學過鋼琴，該曲是他花了3個月時間自學而成，「只因為阿嬤喜歡聽」。

虎尾鎮五線譜音樂教室近日進行整修，曾煒泓負責粉刷油漆，休息時無意間與音樂教室老師陳寶玲聊到以前他曾彈過鋼琴，陳老師便請他即興彈奏一段，曾煒泓隨手彈出《夢中的婚禮》，過程中雖有些失誤，但仍可見其音樂底子，在老師協助下，悠揚的琴音傾洩而出，驚豔在場眾人。

廣告 廣告

37歲的曾煒泓表示，阿嬤家有1台很老舊的鋼琴，很久沒有使用，16歲那年，聽阿嬤說很喜歡法國鋼琴王子理查克萊德曼彈奏的《夢中的婚禮》，於是想彈給阿嬤聽，但他沒有上過課也沒有老師教，看不懂琴譜也不會指法，最後是自己找琴譜，然後請教會彈琴的同學，用死背的方式練彈3個多月，終於完整彈完整首曲子。

他永遠忘不了阿嬤聽到他彈奏《夢中的婚禮》時感動的表情！曾煒泓說，那一刻他覺得一切努力都很值得，3年前阿嬤過世後就再也沒彈琴。直到在音樂教室再次碰觸到鋼琴，一開始很生疏，還好在陳老師的引導下慢慢恢復手感，伴隨著琴聲，思緒再度回到阿嬤聽琴的那一刻。

陳寶玲提到，曾煒泓一開始彈琴時有不好意思，也顯得不熟練，但可以聽出是《夢中的婚禮》的旋律，後來漸入佳境，讓她感到驚訝。這首鋼琴名曲，一般孩子通常要學2年才能彈奏順暢，曾煒泓透過自學，可以彈到這種程度，非常不簡單，若來音樂教室好好練習，一定可以彈出很不錯的曲目。