雲林 盼白鸛築巢 麥寮蓋25公尺棲架

雲林麥寮鄉濁水溪出海口生態豐富，近年成候鳥天堂，吸引超過250種鳥類棲息。水利署第四河川分署在麥寮許厝寮堤防前高灘地的電桿頂端設置3個棲息平台，希望讓東方白鸛築巢，3年來無所獲，最近在更無人跡的高處設置一塔巢，期待盼來好消息。

濁水溪出海口生態園區吸引黑面琵鷺、花嘴鴨、東方白鸛等鳥類前來，有些甚至在此繁衍下一代。第四河川分署11年間特別在許厝寮堤防前高灘地架設4支電線桿，設置3個棲息平台，作為東方白鸛的家，但至今未成功迎來好消息。

廣告 廣告

四河分署表示，研究顯示，出現在濁水溪出海口的東方白鸛，在日本、韓國及台灣間停留覓食。日本東方白鸛協會去年8月參訪麥寮的棲息平台，建議鳥巢位置應設得更高，且在牠們視野可及之處，僅設1座較容易成功。第四河川分署最近在800公尺外一處無人土丘高處，新設一支高度25公尺巢塔，仍在架設中。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜表示，今年觀測到東方白鸛至少18隻，其中6隻可能是長期定居，另有2隻分別來自日本及韓國繫放，牠們捨棲息平台不住，寧可築巢在高壓電塔頂端。

四河分署副署長賴朝鵬表示，日本單位提供巢塔設立的方式及圖資資料作為參考，去年11月辦理「濁水溪出海口許厝寮塔巢規畫改善研商工作坊」討論後，選擇許厝寮灘地更無人進出的地點設置新式塔巢1座。

賴朝鵬說，新的棲架高度25公尺，經費約300萬元，近日將完成設置，後續由屏東科技大學保育研究團隊進行24小時無線監控，若能成功吸引東方白鸛繁殖下一代，將再研議是否增設。