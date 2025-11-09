雲林 第5選區議員 藍綠白搶出線
地方選舉將於明年11月底登場，雲林縣第5選區縣議員選舉應選7席，現任的蔡永富、顏嘉葦規畫交棒，其餘5人尋求連任或轉換跑道，傳出的挑戰者有前縣議員林建鴻、麥寮鄉民代表吳宗典，另民眾黨雲林縣黨部副主委林宜豊也有可能參選，可望打破此區長期藍綠爭戰的局勢。
第5選區包括麥寮、台西、東勢、四湖等4鄉，現任無黨籍居多，有蘇國瓏、許留賓、吳蕙蘭、蘇俊豪等4人；民進黨籍有顏嘉葦、蔡永富等2人；國民黨籍僅林深1人。此區泛藍、泛綠支持者勢均力敵，除政黨力量外，個人經營與地方人脈更是勝選的重要因素。
許留賓、吳蕙蘭、蘇俊豪、林深、蘇國瓏均是政壇老將，服務受肯定，目前未傳出有其他規畫，應會尋求連任；不過，之前傳出蘇國瓏有意轉換跑道，但情況尚未明朗。
至於林建鴻本屆沒有選擇連任縣議員，而是轉換跑道投入麥寮鄉長選舉，但敗給無黨籍蔡長昆，之後擔任麥寮鄉農會理事長。這幾年他持續深耕地方，此次再度投入縣議員選舉，地方認為林曾擔任過3屆縣議員，有更上一層樓的實力，可能先選縣議員，再投入4年後的鄉長選舉。
林宜豊曾於民國111年以無黨籍身分參選麥寮鄉長落敗，去年代表民眾黨投入麥寮鄉長補選時，前民眾黨主席柯文哲還特別到麥寮鄉進駐一周輔選，但仍鎩羽而歸，此次傳出林有意參選縣長或縣議員，藍、綠之外的白色勢力引發關注。
政壇人士分析，民眾黨積極經營地方，麥寮鄉是試水溫的一個重要點，若林宜豊投入第5選區縣議員選舉，長期藍綠相爭的局面恐被打破，後續發展有待觀察。
