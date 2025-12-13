雲林 莿桐鄉長拚連任 泛藍缺戰將

莿桐鄉長廖秋蓉（右）淡化黨籍色彩，也常出席縣府活動，圖為她接受縣長張麗善（左）表揚莿桐鄉公所榮獲縣府評選市區道路及人行道管理優等第一名。（周麗蘭攝）

雲林縣莿桐鄉藍綠支持者勢力約各半，民進黨籍現任鄉長廖秋蓉，20年來5度參選鄉長，本屆為第二次當選，明年尋求連任將是第6次參選。她本屆就任以來，淡化政黨色彩，積極經營地方人和，至今泛藍陣營尚未傳出明確參選人選。

現年61歲的廖秋蓉曾擔任3屆莿桐鄉民代表，民國94年她首度以無黨籍身分參選鄉長，在3名候選人中吊車尾落敗，由現任縣議員鍾明馨當選。98年，廖秋蓉再度挑戰鄉長寶座並獲民進黨提名，仍不敵鍾明馨。廖屢敗屢戰，終在103年第三度參選並披上民進黨戰袍出征，成功當選鄉長。

廣告 廣告

然而，107年尋求連任時，廖秋蓉遭時任鄉代會主席林靖焜挑戰而意外落敗，雙方票數僅差156票（林靖焜8821票、廖秋蓉8665票）。111年，廖秋蓉第5度投入鄉長戰局，挑戰林靖焜的連任之路，結果同樣以156票的微幅差距勝出（廖7970票、林7814票），選情堪稱戲劇化。

曾是立委劉建國好央甲團隊之一的廖秋蓉，重新當選鄉長3年來，政黨色彩淡化許多，與各村村長、鄉民代表互動良好，也經常出席縣府表揚活動，不避諱與縣長張麗善同框，施政務實，滿意度不低。

前鄉長林靖焜本屆選舉落敗後回歸經商，臉書貼文以個人與家庭生活為主，較少跑攤行程，下屆是否再戰仍未明朗。

泛藍地方人士坦言，目前尚未聽聞藍營有誰表態參選鄉長，即使有意布局莿桐鄉長選舉，亦可能以無黨籍身分參選。事實上，前鄉長鍾明馨雖被視為藍營人士，過去參選鄉長與議員時也皆以無黨籍身分投入選戰。