雲林「萬寶龍計畫」催生逾萬名新生兒 坐月子津貼將不延長

2年萬寶龍計畫已催生1萬700多名新生兒。(記者李文德攝)

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣受人口老化、外流影響，去年祭出為期2年的「萬寶龍計畫」，目前已催生1萬7百多名新生兒。民代今(7)日在議會定期會上詢問是否要延續。縣長張麗善表示，依據調查第三胎意願較低，正研議將第四胎獎勵金提前到第三胎發放，至於第一、二胎，考量縣府財政不足，可能回歸先前補助辦法，坐月子津貼將不再延長，相關辦法將於12月公告。

雲林縣去年推出2年6億元「萬寶龍計畫」，每胎加碼補助3萬元的坐月子費用，等於前三胎生育津貼每胎可領6萬元，第4胎起可領13萬元，成功帶動人口增加，截至上週為止，已催生約1萬7百多名新生兒，提前達標1萬名目標，今年縣府還為此追加1.2億元預算，確保每位新生兒父母得以領到補助。

縣議會今天總質詢，無黨籍縣議員廖偉晴表示，該政策對於穩定人口數確實有幫助，好的政策應該要延續。

張麗善表示，雲林過去每年人口自然減少4000多人，透過萬寶龍計畫，人口減少下降至1000多人，縣府調查，這兩年縣內出生的新生兒中有87%戶籍仍在雲林，13%因父母工作等因素異動。從數據看來，領取萬寶龍計畫補助第一胎占58％、第二胎38%、第三胎剩8.9％，未來若要有效提升人口，應該把第四胎的加強補助提前於第三胎。

張麗善指出，目前規劃第一胎、第二胎生育津貼維持3萬元，第三胎會提高一些，至於坐月子津貼，將不再延長，12月會公布新辦法。

縣府社會處指出，去年萬寶龍計畫縣府共支出4億3056萬元，6970名新生兒家屬受益，今年1至9月補助3414名新生兒約2億1528萬元。財源包括縣府自籌、台塑公司捐助、第二預備金，

根據記者詢問，水林、崙背、斗六3鄉鎮目前正在研議新生兒津貼發放，至於元長鄉明年將上路，第一胎1.2萬、第二胎2萬、第三胎3萬，口湖鄉明年起則是將每胎生育津貼各加碼1萬，二崙鄉也從6000元津貼，明年度加碼至1萬。

