雲林「跟進」營養午餐免費 張麗善：應由中央統籌

營養午餐全面免費，雲林縣長張麗善向中央喊話，這種福利應該由中央統籌。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣政府(8)日下午宣布，今年9月115學年度起雲林縣公立國中小學營養午餐全面免費，一年約需5.6億元。對於政策轉彎跟進，縣長張麗善今天受訪說，不願做二等公民，無論如何都要調配財政，不得已也必須舉債，讓孩子們吃得健康、營養。她也向中央喊話，少子化鼓勵生育，這種福利應該由中央統籌。

張麗善指出，財劃法修正後，中央不副署、不執行、不公布，導致雲林整個預算編列窒礙難行，有很多重要建設需改為分年執行，還有過去由中央補助的多項支出，都改由地方自行負擔，前幾天又突然調高雲林縣的財力等級，令縣府財政面臨多重考驗。

張麗善表示，看到有10多個縣市都釋出營養午餐免費的政策，剩濁水溪以南幾個縣市沒有，在這種情況下，擔心城鄉差距會影響孩子的自信心，且哪裡福利好人口就往哪裡移動，例如六都老年人不用繳健保費，將來讀書9年都不用繳午餐費，連年輕人都帶走，留在鄉下的負擔反而大，因此她斷然決定跟進營養午餐免費。

張麗善強調，少子化要鼓勵生育，中央只給一次性生育補助，但長年的負擔很大，中央應思考如何減輕年輕人負擔，讓他們敢生敢養，這種福利應該由中央統籌。

