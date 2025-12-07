雲林 金牌燒鵝賽 鵝邸家3連霸

「2025金牌燒鵝爭霸賽」在雲林古坑綠色隧道舉行，一隻隻烤得金黃的燒鵝就掛在眼前，民眾光看就垂涎三尺。（周麗蘭攝）

中華民國養鵝協會7日在雲林縣古坑鄉綠色隧道舉辦「2025金牌燒鵝爭霸賽」，今年是第3年登場，來自台北、高雄、雲林等11家店的高手現場同步競技，從醃製、淋油到烘烤，香氣四溢，在場民眾看了都忍不住吞口水，金牌獎被「鵝邸家燒鵝專賣」3連霸！

昨天在雲林舉行的金牌燒鵝爭霸賽，共有11家高手參賽。選手們從醃製、淋油、烘烤，在觀眾面前呈現每一道工序，各家都端出獨門祕方，職人工法加上創意風味，使得燒鵝香氣四散。

中華民國養鵝協會理事長蔡瑞堂表示，國內烤鴨、燒鴨市場占有一席之地，但目前全國鵝隻消費量約400萬隻，燒鵝仍有成長空間，需要推廣開拓後端通路。

蔡瑞堂說，10年前暴發鵝禽流感疫情，國內養鵝產業受重創，努力多年如今才漸漸恢復，但飼養環境、飼料價格都比以前高許多，飼養成本增加，目前全國養鵝戶數約1000戶。

農業部畜牧司副司長周志勳表示，舉辦燒鵝比賽讓鵝從畜牧場到餐桌，再走進家戶，提升市場能見度與消費意願。

昨天的比賽中，一隻隻烤得金黃的燒鵝就掛在眼前，民眾光看就垂涎三尺，試吃隊伍大排長龍。今年還推出「50元市集消費券互動」，完成指定活動即可獲得限量消費券，場面相當熱絡。

金牌得主是鵝邸家燒鵝專賣，完成3連霸；銀牌是高雄福華大飯店珍珠坊；銅牌為御饌臻品；最佳人氣獎由黃禎祥奪得。

鵝邸家燒鵝專賣業者郭芳銘說，國產鵝的肉質鮮美、有豐富油脂，鵝肉一定要嚴選國產溫體鵝，經過獨門祕方與職人燒鵝功法，就能呈現色香味俱全。