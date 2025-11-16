雲林 長者運動會 玩遊戲延緩老化

中國醫藥大學北港附設醫院16日於元長國小舉辦長者活力運動會，以投壺投箭趣、記憶疊杯、敏捷梯傳接球等趣味遊戲讓長者輕鬆運動，共有該院營運的9個社區據點、144名長輩參與。雲林縣老年人口比例超過21％，長輩的視力、聽力、行動力指標異常排名前3。

中國醫藥大學北港附設醫院院長吳錫金指出，來醫院就診的長者，除了有高血壓、高血糖、高血脂毛病，最常見的是關節退化，可能是早年務農使用過度，造成關節變形等問題，但還是要鼓勵他們多走出戶外才能避免失能，並延緩老化。

昨天出席活力運動會的長者來自水林鄉、北港鎮、元長鄉、東勢鄉等9個社區據點，透過投壺、疊杯、敏捷梯傳接球競賽，藉以考驗長者手腦協調、專注力、手眼協調、肌力、反應速度。

雲林縣衛生局長曾春美表示，全縣65萬2392人中，65歲以上人口已超過14萬人，比率逾21％。根據縣內長者健康整合式功能評估，以視力、聽力、行動力指標異常為最多，視力異常約17％、聽力14％、行動力異常14％。

曾春美表示，老人視力方面持續有善心團體提供愛老眼鏡讓長輩免費配鏡，也有台中榮總、中國醫藥大學附設醫院、若瑟醫院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院、雲林長庚醫院6家醫院於9個衛生所進行遠距視訊會診。

另外，縣內已設置27個銀髮健身俱樂部提升手腳肌力，行動更自如；220個社區C據點則能鼓勵長者走出戶外，增進活動力。張麗善也出席鼓勵長者們，運動提升肌力能預防臥床風險，活到老動到老，才能延年益壽。