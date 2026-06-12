雲林 青農領軍 20廠商前進台北食品展

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雲林縣政府今年精選20家優質廠商參家台北食品展，12日舉辦行前記者會，現場幾乎清一色是年輕主管。（周麗蘭攝）

台北國際食品展是全台灣規模最大「廠商對廠商」（B2B）食品展，將於24日至27日登場，雲林縣政府今年精選20家優質廠商參展，12日舉辦行前記者會，幾乎清一色由年輕主管出席，展現出青農逐步接棒家族事業與創業有成的蓬勃生機。

台北國際食品展是最具指標性的國際食品專業展之一，也是亞洲重要的食品產業年度盛事，雲林縣府已連續參展10年，今年以全新視覺標示凸顯「雲林良品」團體戰氣勢。

今年參展陣容包括鴨迷、台灣咖啡莊園、寺上好米、543小農女、雲饗豬、虎霸王、袋萬源製麵鋪、筍友部落、穗美人、順成油廠、阿國師雲蒸薑母鴨等20家廠商，其中含大埤鄉、虎尾鎮、西螺鎮3家農會，參展產品涵蓋咖啡、米食、肉品、烏魚子及特色伴手禮。

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農業處長魏勝德說，全縣已有502家業者、1314種產品獲得「雲林良品」認證，這幾年在新加坡、東京食品展都有不錯表現，今年首次參加波灣及泰國食品展試水溫，反應也熱烈。

縣長張麗善表示，台北食品展預估有超過50個國家參展，雲林良品館除了歡迎外國買家參觀交流，雲林在地廠商也要深入了解國際市場的產品趨勢。

張麗善逐一走訪20家攤位，各攤位多由年輕一代負責解說，顯示雲林青農回流，投入生產、加工到行銷領域已一段時日，對接單也相當有信心。