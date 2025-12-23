雲林 高麗菜盛產 鮮甜初秋外銷星國

今年入冬以來天氣相當溫暖，造成高麗菜產期集中，生產過剩，價格低迷。（周麗蘭攝）

今年入冬以來天氣溫暖，造成高麗菜產期集中、生產過剩，西螺果菜市場23日高麗菜平均交易價格每公斤約6元、北部果菜市場約10元。農糧署委託二崙鄉崙東果菜生產合作社、北港農業生產合作社及一家外銷通路公司外銷新加坡，預計出口9貨櫃、162公噸。

目前盛產的高麗菜品種是鮮嫩甜美的「初秋」，也是海外華人最習慣的口感，是熱炒、煮湯、煮火鍋的首選。

農糧署長姚士源指出，今年因暖冬，2旬期的高麗菜集中產出，目前全台每日交易量約700公噸，雲林就占230公噸。農糧署已做好準備，近期一旦高麗菜產量出現紅色警戒，產銷失衡會祭出外銷、加工、國內促銷等3支箭來穩定市價。農糧署和各合作社負責人23日舉辦封櫃儀式，把高麗菜出口至新加坡，也尋求韓國、日本、美國、加拿大等外銷市場。

農糧署統計，國內高麗菜每年種植面積約8100公頃，多數集中在冬季約4、5000公頃。根據財政部關務署資料，民國113年高麗菜出口117公噸、產值約384萬元，新加坡占60％、香港11％、加拿大10％；114年1月至11月已出口4490公噸，產值9864萬元，其中日本占96％、新加坡2％、香港1％。

姚士源表示，政府從110年起輔導農民團體做冷鏈，從田間採收到內銷或外銷都不斷鏈，延長上架壽命。113年至117年的冷鏈計畫行政院也已經核定，會持續輔導農民團體、農企業。

姚士源也呼籲農民團體發展「中衛體系」，單打獨鬥的時代已經過去，與農民契作才能有穩定貨源，給農民合理的價格，有助於打通路、外銷。

他強調，以前政府鼓勵共同運銷，但現今消費形態、交易形態、飲食形態都逐漸改變，如要存活，勢必也要做出改變。