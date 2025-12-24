雲林 108尊千里眼順風耳 佛光山會師

雲林縣北港朝天宮邀全台108尊千里眼、順風耳神尊齊聚佛光山，完成星雲法師心願。（張朝欣攝）

佛光山「世界神明聯誼會」25日在佛光山佛陀紀念館登場，邀全台無形文化資產、傳統藝陣演出，雲林縣北港朝天宮規畫「百尊千順將軍大會師」，邀集108尊全台分靈朝天宮千里眼、順風耳將軍參與，朝天宮董事長蔡咏鍀24日表示，星雲法師在世時曾盼有108尊神將共襄盛舉，因此特別規畫「百尊千順將軍大會師」完成其心願。

北港朝天宮莊儀團是全台規模最大的千里眼、順風耳將軍社團，日據時代就有「千耳眼爺公會」，民國82年正式命名為「莊儀團」，目前有上百名會員，不僅記錄千順將軍歷史典故，也負責分靈到國內外，極具獨特性，獲雲林縣政府登錄為雲林民俗保存者。

蔡咏鍀表示，星雲法師在世時曾向他提及，希望「世界神明聯誼會」能有108尊神將共襄盛舉，他因此特別規畫「百尊千順將軍大會師」，去年就開始籌備，由朝天宮聯繫全台分靈，共同出動千順將軍齊聚佛光山佛陀紀念館，加上朝天宮與莊儀團的30餘尊千順將軍，成就108尊千順將軍大會師壯舉。

「這是有史以來規模最大的千順將軍盛會！」朝天宮副董事長吳炳俊說，107年40尊將軍在朝天宮廟口大會師，轟動一時，此次更盛大。

千順將軍除分靈國內，海外也有10餘處分靈，包括大陸、日本、美國，最遠是非洲的南非與辛巴威，外國人對千順將軍非常好奇，把祂視為「東方變形金剛」。

莊儀團理事長蔡煌輝說，全台約有30餘間宮廟分靈朝天宮千順將軍，得知「108尊千順將軍大會師」力挺，活動當日將共同展現千順將軍神威。