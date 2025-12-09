雲林 4連霸美女議員 劍指口湖鄉長

雲林縣4連霸美女縣議員蔡孟真，鬆口不排除轉戰口湖鄉長。（張朝欣攝）

雲林縣口湖鄉長選舉，現任鄉長李龍飛有意尋求連任，外傳4連霸現任縣議員蔡孟真可能參選，近日蔡孟真果真坦言「不排除轉戰鄉長，持續評估中！」蔡曾於2017年擔任縣議員期間以無黨籍身分投入口湖鄉長補選，最後以300餘票敗給民進黨徵召的林哲凌，此次透露參選意願，引發各界矚目。

口湖鄉長選舉，曾是民進黨2016年執政後的指標性選戰之一，民進黨2016年1月贏得總統大選，但執政後基層補選卻9連敗，最後在同年9月口湖鄉長補選，由林哲凌勝選才終止連敗，林也成為首名民進黨籍的口湖鄉長。2018年林連任成功，2022年無黨籍李龍飛擊敗民進黨徵召的呂老乾，中斷綠營執政。

李龍飛為民進黨20多年資深黨員，曾擔任口湖鄉梧北村長，2022年參選鄉長，遭民進黨雲林縣黨部開除黨籍。此次有意尋求連任，原本無人表態競選，近日蔡孟真鬆口不排除參選，蔡為4連霸縣議員，問政犀利，地方實力雄厚，且是眾人眼中的美女議員，有一群死忠支持者，一旦參選，將是李的強勁對手。

蔡孟真出身政治世家，父親蔡永常為地方聞人，曾擔任國大代表、雲林縣議員、北港朝天宮董事長、口湖鄉長。2009年以無黨籍投入第17屆縣議員選舉，拿下第4高票當選，隨後連任18、19、20屆（本屆）縣議員，第19屆還拿下第1高票。前3次參選為無黨籍身分，第4次參選時加入民進黨。

政壇人士分析，李龍飛擔任鄉長3年多來施政獲肯定，蔡孟真若參選，將是李的強勁對手。不過也有傳聞蔡可能繼續連任縣議員，甚至轉戰雲林海線立委，後續發展有待觀察。