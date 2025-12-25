雲林 AI巡防掃描 可疑車輛難逃警網

雲林縣警局資訊科員警示範AI巡防系統對於任何刁鑽角度都能精準辨識車牌。（周麗蘭攝）

員警路檢遭衝撞屢有所聞，雲林縣警局9月起引進「AI巡防系統」並加以訓練，安裝於巡邏車或警用機車，可在不引起可疑對象戒心的情況下進行盤查，快速篩選並預警攔查毒駕、酒駕、通緝、失竊或AB車等高風險車輛。

雲林縣目前已配置50套AI巡防系統於巡邏車，配置數量為南台灣之冠。其中斗六分局10套、虎尾分局10套、台西分局8套、斗南分局7套、西螺分局7套、北港分局6套、縣警局2套。

警方指出，過去查抄可疑車輛，員警須徒步操作M-Police平板電腦，手動輸入車牌號碼逐一清查，現在只要開車經過，在時速80公里內皆能自動掃描辨識，即使是路邊垂直停放等刁鑽角度也難逃法眼，最高1秒可辨識8輛車牌。

警方統計，9月迄今已透過AI巡防找回失竊汽車23輛、機車72輛，以二手價格估算價值近900萬元。員警表示，一旦系統發現失竊、侵占或異常如偽造車牌、AB車、通緝車輛之車號，會立即發出語音示警，提醒執行人員排除狀況。

為提高盤查安全性，雲林縣警局也將這套設備延伸至警用機車，明年3月前將先改裝8輛機車，方便進入小巷弄等巡邏車不易到達之處，改以APP通報示警，在不驚動對方狀況下掌握情資。

警方說明，做法是在巡邏機車上安裝前鏡頭、iPhone、右側鏡頭及補光燈，具備防水、散熱、易安裝的特性。

縣警局強調，該系統不僅用於找車，還導入「犯罪熱點」提醒功能，例如根據歷史紀錄，曾遭提領40次的ATM，當員警經過時，系統即會自動語音提示「發現熱門提領點，中正路50號便利商店，上個月被提領40次」，強化查緝車手。

雲林縣警局規畫把婦幼保護熱點、青少年易滋事區域納入系統，達到精準巡邏的境界。