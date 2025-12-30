雲林 VR教育體驗 偏鄉童樂翻天

雲林國小校長關勝周（前排左二）30日頒發感謝狀給楊昌珣老師（穿橘色上衣者），戴著頭盔的小朋友如入無人之境，沉浸於體驗之中。（周麗蘭攝）

台北市退休教師楊昌珣打造「行動智慧學校」車在全台巡迴教學，硬體設備約250萬元。雲林縣國小校園去年起全面使用智慧黑板，小朋友每人1部小平板，教學功能尚未完發揮，雲林國小申請「行動智慧學校」到校指導小朋友，也啟蒙老師們如何讓數位工具在教學上發揮功效。

「行動智慧學校」配有小平板、VR頭盔、大屏幕、遠距教學設備，去年從台北市啟程後，已到127所偏鄉學校教學，30日在奇鋐教育基金會贊助下，抵達雲林國小操場，小朋友相當期待。

廣告 廣告

楊昌珣帶來最新課程「數位敘事力」，使小朋友在一節課內創造出一個VR情境，結合AI做出作品，再口述發表，一些小朋友20分鐘內就做出校園簡介。

楊昌珣表示，遠距教學效果要準備好設備，行動智慧學校有2個大屏幕，一個清楚呈現老師的臉，一個展示課程內容；偏鄉老師普遍反映，需要「簡單、易用、酷炫、有效」的教學工具，數位敘事力課程即是其一。

雲林國小校長關勝周說，雲林縣府去年每一所國小教室都啟用智慧黑板，每名學生也都有一部平板；行動智慧學校使用「平板搭配大螢幕」，正是雲林縣最主要的設備，但如果老師「不會用」或「不敢用」，設備就只是擺在那邊而已，學校老師也需要啟蒙。

奇鋐教育基金會今年4月起支持行動智慧學校巡迴偏鄉教學，10月1起抵達雲林縣3個月，帶給雲林縣9校小朋友的課創意課程包括「VR初體驗」、「VR體育運動」、「沉浸式跨域創作」等。

副縣長謝淑亞、奇鋐基金會執行長李怡芬30日出席見證雲林國小的課程，小朋友操作VR頭盔、控制器不陌生，時不時傳出歡呼聲。