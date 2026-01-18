雲林1/24把時代唱成鄧麗君

《把時代唱成鄧麗君》音樂會一月二十四日雲林登場，採索票免費入場。（記者劉春生攝）

雲林縣政府緬懷出生於雲林的國際巨星鄧麗君，將於一月二十四日晚間七點，在雲林表演廳盛大舉辦《把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會》，透過跨世代歌手重新詮釋經典旋律，向這位永恆歌后致敬。

文觀處日昨召開《把時代唱成鄧麗君－鄧麗君音樂會》宣傳記者會，會場滿滿輕柔悠揚音樂。縣長張麗善、副縣長陳璧君、議員林文彬、王鈺齊、黃美瑤、財團法人鄧麗君文教基金會執行長鄧永佳、雲林縣褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長黃耀南、鈺齊國際股份有限公司董事長林文智，及雲林縣觀光協會、藝文界人員出席共襄盛舉。

縣長張麗善表示，鄧麗君出生於雲林田洋村，對雲林而言意義非凡。縣府在二零一八年將她的生日一月二十九訂為「鄧麗君日」，持續於每年一月前後舉辦紀念音樂會，期盼透過音樂傳承鄧麗君的精神與情感，讓世界看見雲林。此次音樂會不僅是對鄧麗君的追思，也展現雲林在文化藝術推動上的成果。

張縣長感謝鈺齊國際、豐泰企業、巧新企業等在地企業長期支持文化活動，透過公私協力，讓縣民能以優惠方式欣賞高水準演出，不必遠赴都會也能享受國際級音樂饗宴。

副縣長陳璧君指出，雲林表演廳自二零二二年整修完成後，硬體規格已達國家級水準，深受表演團隊肯定。此次音樂會特別邀請鳳小岳、吳汶芳、魏嘉瑩、郁采真等新世代歌手，以不同世代的視角傳唱鄧麗君經典作品，凸顯其音樂跨越時代、歷久不衰的魅力。

鈺齊國際董事長林文智表示，雲林在縣府團隊努力下，已從過去被視為「文化沙漠」的農業縣，轉變為兼具文化底蘊與藝術能量的幸福城市，企業也將持續支持文化活動，與縣府共同提升雲林的文化軟實力。

音樂會採免費索票方式。自一月十三日中午十二點起，於OPENTIX兩廳院文化生活開放索票，邀請民眾走進雲林表演廳，在歌聲中與經典再次相遇，用歌聲緬懷鄧麗君。