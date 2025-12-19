雲林114年加水站水質抽驗 微生物初驗不合格3件

雲林縣政府／翻攝照片





為保障消費者健康，持續加強對投幣式加水站的水質抽驗與衛生管理監督，雲林縣衛生局今（114）年度共完成320件水質抽驗，其中微生物初驗不合格3件，已依規定命業者限期改正並暫停供水，經再次抽驗複檢後皆符合規定，另針對重金屬（鉛、鎘、砷、汞）及溴酸鹽共抽檢60件，結果均與規定相符。

衛生局指出，加水站業者除依規定辦理食品業者登錄、投保產品責任險等外，也需要加強宣導加水設備維護與清潔的重要性，包括加水槍應設有防塵裝置、設備避免陽光直曬、周邊環境保持整潔、濾心定期更換，以及地下水源應登錄載水車資料等。

衛生局表示，加水站須於明顯處張貼主管機關核備文件、水源許可證、管理人員證明與設備維護紀錄等資訊，並標示「應煮沸、勿生飲」警語，提醒民眾安全飲用，防範因生飲造成的健康風險。

衛生局提醒民眾，至加水站購買盛裝飲用水時，應注意加水站是否張貼設立許可證明文件及自主衛生管理紀錄，另自備的容器也應定期清洗並保持乾淨，飲用前務必煮沸，切勿生飲，以維護自身健康。若消費者有衛生安全問題，可撥打食品衛生科專線（05）533-9730洽詢。

