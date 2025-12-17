雲林115年元旦升旗首度移師北港 迎曙光祈福啟動新年希望

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府今(17)日宣布，115年元旦升旗典禮首度移師文化底蘊深厚的北港鎮舉行，以「雲林更好 從心開始」為主題，邀請縣民迎接新年第一道曙光。縣長張麗善表示，盼透過升旗與祈福行程，凝聚鄉親情感，為國家祈願、為雲林祝福，從元旦清晨出發，迎向充滿希望的新一年。

115年元旦升旗登場，縣府準備質感紗布運動巾贈民眾。(記者廖承恩翻攝)

雲林縣政府指出，115年元旦升旗活動選在北港鎮舉行，象徵雲林歷史、人文與信仰交會的起點。活動將於元旦清晨在北辰國小舉行升旗典禮，隨後安排健行踩街，帶領民眾前往北港朝天宮祈福，透過升旗、踩街、祈願、存願「四部曲」，串起迎新年的儀式感，也讓祝福在城市中流動。

張麗善表示，今年元旦升旗活動主題「雲林更好 從心開始」，主視覺設計以破曉的第一道光為靈感，光影串聯成「YOU」字樣，背景則融入雲林地圖輪廓，象徵縣政推動始終以「人」為核心。她強調，新的一年，縣府將持續攜手每一位縣民，讓雲林因「你」而更好，從心出發，穩健前行。

為提升民眾參與感，縣府也準備多項活動亮點。當天將發送質感舒適的「紗布運動巾」作為紀念品，並規劃豐富摸彩活動，獎品包括時尚折疊電輔車、Apple Watch、吸塵器、商品禮券等實用好禮。此外，活動也特別號召「元旦寶寶」齊聚現場，縣長將親自準備專屬生日禮物，為新年第一天增添溫馨祝福。

雲林115年元旦升旗移師北港 迎曙光祈福共創美好。(記者廖承恩翻攝)

北港鎮長蕭美文表示，北港鎮首次承辦雲林縣元旦升旗典禮，鎮內各機關、團體與里鄰通力合作，積極投入籌備工作，誠摯歡迎全縣鄉親前來共襄盛舉。活動當天，現場也將發送由「千歲阿嬤」一針一線縫製的朝天宮手工平安袋，象徵地方信仰的守護力量，讓祝福隨民眾回家。

縣府行政處指出，活動當日上午7時30分起將發放紀念品，數量有限，送完為止，呼籲民眾提早到場。張麗善也再次邀請縣民在元旦清晨走出家門，升起國旗、迎向曙光，在祝福與希望中，為自己、為家人、也為雲林，開啟嶄新的一年。