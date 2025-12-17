雲林115年元旦升旗 移師北港

一一五年元旦升旗典禮，縣府準備質感舒適的「紗布運動巾」作為活動紀念品。（記者劉春生攝）

▲一一五年元旦升旗典禮，縣府準備質感舒適的「紗布運動巾」作為活動紀念品。（記者劉春生攝）

雲林縣政府一一五年元旦升旗典禮，移師文化底蘊深厚北港鎮舉行。縣長張麗善表示，明年元旦升旗活動以「雲林更好從心開始」為主題，邀請鄉親一起迎接新年第一道曙光，一起升旗祈福，祈願新的一年平安健康，將滿滿的祝福帶回家。

一一五年元旦升旗活動規劃「升旗、踩街、祈願、存願」四部曲。當天將在北辰國小舉行升旗典禮，隨後參與民眾一起健行至北港朝天祈福，迎接幸福滿滿一一五年。張麗善縣長表示，明年元旦升旗活動以「雲林更好從心開始」為主題。主視覺以「破曉」的第一道光為靈感，串成「YOU」，背景是我們熟悉的雲林地圖輪廓，象徵新的一年，縣府將繼續攜手每一位縣民，讓雲林因「你」而更好。她期盼透過升旗與祈福行程，為國家祈願國泰民安、風調雨順，也祝福所有縣民在新的一年都能平安順遂。

廣告 廣告

張麗善熱情邀請全雲林鄉親元旦清晨踴躍參加，縣府特別準備豐富摸彩品與參加禮，到場民眾皆可獲得實用的紗布毛巾一條。此外，活動也號召「元旦寶寶」齊聚北辰國小，她將親自準備專屬生日禮物，歡迎民眾上網或向縣府行政處報名，或當天直接到場共襄盛舉。

北港鎮長蕭美文表示，北港鎮首度舉行雲林縣元旦升旗典禮，鎮民與鎮內所有機關、團體積極籌備活動，熱情歡迎所有民眾參與。現場除豐富摸彩品，並將發送由千歲阿嬤一針一線縫製的「朝天宮手工平安袋」，讓每一位身為主角的雲林縣民，都能將滿滿的祝福帶回家。行政處代理處長游淯棋表示，此次活動縣府準備質感舒適的「紗布運動巾」作為活動紀念品，活動當日上午七點三十分開始發放，發完為止，歡迎各位鄉親提早入場，將這份專屬的健康心意帶回家。

另現場摸彩禮品包括時尚折疊電輔車、Apple Watch、人氣浩肯包、吸塵器、溫感足浴袋禮盒、商品禮券等。元旦壽星在線上預約報名並於活動當天到場即可獲贈限量一百份的獨家生日禮包。

宣傳記者會於縣府親民空間舉行，縣長張麗善親自主持，副縣長謝淑亞、議員黃美瑤、賴淑娞、陳芳盈、北港鎮長蕭美文，水林鄉代理鄉長張東凱、國民黨雲林縣黨部主委簡明欽及縣府局處長、北港鎮多位里長、代表參加。