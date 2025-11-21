雲林119無效電話占逾25% 消防局：影響緊急救援效率

119執勤中心人員接起電話，另一端卻沒有任何聲音回應；還有一打電話報案，卻詢問這裡是診所嗎？根據雲林縣消防局統計，今年1月到10月，受理6萬3500多通報案電話，無效報案電話就有1萬6000多通，占2成5。

雲林縣消防局指揮中心主任劉采鑫指出，「無效電話中，大概有4分之1以上是屬於無效通話，那這些無效通話中，大概有7成以上惡意騷擾或是無故撥打。」

雲林縣消防局表示，雖然雲林縣目前還沒有因亂報案的裁罰案例，但消防局強調，濫用報案電話不僅浪費資源，還可能佔線、危及到他人生命行為；依《消防法》規定，如果無故撥打報案專線或謊報災情，可處1萬元至5萬元罰鍰。

民眾王先生認為，「我覺得很多事從小教育就要好做，像現在老師都沒尊嚴了，就很難去教育小孩。」

劉采鑫則表示，「鄭重呼籲，請民眾不要無故撥打119，因為他已經違反《消防法》，可以處罰新台幣1萬至5萬元。」

消防局也說，為提升報案效率，建議民眾優先使用市內電話報案，能自動顯示地址、加速救援派遣，而使用手機報案只能顯示基地台訊號；也能下載119報案App，可精準傳送位置資訊，提升救援效率與時間。