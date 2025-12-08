雲林164線一期拓寬啟用 四車道與機慢車分流大升級
【記者 蘇峯毅／雲林 報導】雲林縣道164線拓寬第一期工程於8日舉辦完工典禮，標誌北港、水林、口湖三鄉鎮交通網升級的重要里程碑。工程完工後，路幅全面拓寬、車道分流且沿線景觀更新，大幅提升通行效率與安全性，並為大北港地區經濟發展奠定更順暢的交通基礎。
典禮由雲林縣長張麗善主持，多位中央民代與地方人士共同出席。張麗善指出，164線是北港生活圈對外重要主幹道，在立委張嘉郡成功爭取規劃與中央經費後，第一期工程得以順利推動。路段自水林都市計畫東側至北港台19線，全長4.4公里，總工程經費6.79億元，於110年動工並於今年完成，並正式增稱「顏思齊大道」。
張麗善強調，164線後續二、三期拓寬以及大北港科技產業園區皆已送內政部都委會審查，在中央民代合力推動下，有信心加速通過。未來全線拓寬後，將形成從台61線一路銜接國道1號的完整軸線，對產業布局、觀光串聯與地方招商均具指標性意義。
交通工務局長汪令堯指出，一期工程依地區特性調整路寬，北港都市計畫區拓寬至24公尺並設人行道；水林非都計區則拓寬為20公尺，全線規劃雙向四車道、機慢車道與完整排水系統，並進行管線下地工程，改善沿線視覺環境。縣府同時規畫水林至口湖段拓寬，並與水林外環道整體檢討，已向國土署和公路局積極爭取經費。
立委丁學忠表示，將與張嘉郡持續向交通部爭取二、三期工程核定，讓164線全線完成拓寬，真正發揮其南北及東西向交通樞紐功能。議員黃文祥則回顧，164線過去道路狹窄且照明不足，用路人常心生畏懼；此次拓寬讓地方多年期待的交通安全改善終於落實。
在中央與地方合作下，164線拓寬一期工程正式啟用，未來各期工程推進後，大北港地區的交通與產業能量將再度提升。（照片／雲林縣政府提供）
