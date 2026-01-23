雲林2假農藥地下工廠遭破獲 查獲9.6噸原物料

農業部動植物防疫檢疫署表示，該署接獲民眾檢舉指稱雲林地區有不肖人士加工偽農藥販售，後續在檢調追查下，成功於崙背鄉、斗南鎮各破獲一處地下工廠。（示意圖：shutterstock／達志）

農業部動植物防疫檢疫署表示，該署接獲民眾檢舉指稱雲林地區有不肖人士加工偽農藥販售，後續在檢調追查下，成功於崙背鄉、斗南鎮各破獲一處地下工廠、查獲偽農藥成品、原體、半成品及副料等約9.6公噸。防檢署強調，製造、加工、輸入偽禁農藥者，最高可處7年以下有期徒刑。

防檢署說明，本次查獲之品項，包含broflanilide、俗稱格力高類似物，以及多種偽農藥成品、原體、半成品及副料，總計崙背3.3公噸、斗南6.3公噸，並查扣非法農藥標示、包裝材料及各式生產器械等工具，其中崙背地下工廠案已於114年11月28日偵結起訴在案，另斗南地下工廠案刻正由檢察官擴大偵辦中。

廣告 廣告

防檢署強調，依據農藥管理法規定，製造、加工、輸入偽禁農藥者，最高可處7年以下有期徒刑；販賣偽禁農藥者，最高可處5年以下有期徒刑，提醒業者切勿以身試法，損人又害己。

防檢署表示，將持續循司法機關及地方政府之聯合查緝機制打擊不法，以確保農民及合法農藥販賣業者權益，展現政府打擊不法決心。

更多中時新聞網報導

林佳辰首度演戲 獻唱插曲療癒自己

曾敬驊金馬獎座放老家神桌

ㄚ頭手握9副業 開酒吧抓到白喝仔