雲林2死車禍撞擊瞬間曝光！2車對撞「騰空飛」起火…小貨車斷頭2人慘死

記者吳泊萱／雲林報導

雲林縣斗南鎮158乙公路發生重大車禍，今日（14日）清晨6時許，一輛小貨車行經路口時，突然遭對向一輛白色休旅車逆向衝撞，猛烈撞擊導致兩車騰空飛起，貨車車頭斷裂，休旅車車頭還一度起火。車禍造成小貨車上一對年約40多歲的男女，因傷勢過重，送醫不治，目前警方正在釐清車禍發生原因。

休旅車猛撞小貨車，猛烈撞擊導致2車騰空飛起。（圖／翻攝畫面）

對撞車禍導致小貨車車頭斷裂、休旅車車頭嚴重潰縮起火。（圖／翻攝畫面）

路口監視器拍下，小貨車沿158乙公路直行，就在接近大同路口時，對向一輛白色休旅車疑似因車速過快，過彎失控，兩車高速對撞，猛烈撞擊導致車身騰空飛起，小貨車車頭被撞斷，休旅車車頭一度起火，還波及當時路過的另一輛紅色轎車。

雲林斗南發生重大車禍，休旅車過彎失控對撞小貨車，害小貨車內2人慘死。（圖／翻攝畫面）

警消獲報到場時，小貨車內一對40多歲的男女，因傷勢嚴重已無生命跡象，經緊急送醫搶救後宣告不治。由於休旅車駕駛目前仍在昏迷中，紅車駕駛臉部受傷，雙雙送醫治療，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。

雲林斗南發生重大車禍，休旅車過彎失控對撞小貨車，害小貨車內2人慘死。（圖／翻攝畫面）

