雲林2死車禍 多車輾壓死狀慘

雲林縣台19線元長鄉段，民國114年12月30日清晨5點40分左右發生離奇2死車禍，警方漏夜查出林姓男子駕駛貨車經過該路段時，輾壓已倒臥在地的47歲機車騎士李女後，當晚將林男拘提到案，依過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送雲林地檢署偵辦。由於現場還有另名遭輾斃的腳踏車騎士65歲李男，警方持續追查肇事砂石車。至於2騎士為何倒臥在道路上？還在調查釐清中。

據了解，2名死者因遭多車輾壓死狀悽慘，其中單車男子部分骨頭更是被輾碎剩下如硬幣大小。雲林縣消防局前天獲報，指台19線元長路段南下車道，分別有機車、腳踏車倒在路上，2名騎士有被車輛輾壓過的痕跡，臟器外露已明顯死亡，遺體受損程度甚至難以辨認性別。不過，警方到場未發現肇事車輛，研判為肇事逃逸。

員警調閱周邊監視器及行車記錄器，鎖定林姓貨車駕駛涉有重嫌，經報請雲林地檢署檢察官黃書晴指揮偵辦，前天晚間拘提林男到案。經初步偵訊發現，林男駕車行經該路段時，疑未注意前方路況，直接輾過已倒臥在中線車道的騎士李女，並未停車查看也未報警處理。

現場另名被輾斃的騎士李男，則側臥在內線車道，經調查後並非林男駕車輾斃，而是被其他砂石車輾斃。因當時有數輛砂石車先後經過，警方已通知相關砂石車駕駛到案，進一步調查案情。

據悉，死者李男獨居，常騎腳踏車在社區從事資源回收；李女則在北港鎮工作，每天早上5點多騎機車通勤，案發處距她住家僅約10分鐘車程。但2人為何會躺臥在道路上被多車輾壓慘死？至今仍是謎，他們的親友都盼檢警調查清楚。

辦案人員根據現場情況研判，腳踏車與機車可能先發生擦撞，導致2名騎士受傷倒地不起，此時貨車、砂石車陸續行經現場，因未注意前方有人倒在路上，分別直接輾壓過2人，致當場慘死。至於真正原因，有待檢警調查釐清。