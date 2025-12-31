雲林2死車禍！ 60歲甘蔗車駕駛肇逃「關手機」遭警拘提

雲林縣 / 徐孟蘭 楊宗穎 吳建宏 報導

雲林元長鄉昨（30）日清晨發生2死車禍，警方找到第一輛輾過被害人的車輛，是一輛甘蔗車，開車的60歲林姓駕駛，警方發現他輾人後回家就將手機關機，認為他可能肇事逃逸。因為車禍現場沒監視器，事發當下，兩名死者都曾經過同一處路口，但前後差了8分鐘，之後又在同一個路段會合，究竟是不是兩人先對撞倒地，才被來車輾過，還是被其他車輛撞倒才遭到後車輾過，警方都還要釐清。

清晨天色暗，載甘蔗的貨車經過這條路，前方有兩個人倒在路上，開貨車的駕駛，疑似沒看到，直接將兩人輾過，貨車輾過後沒停車直接開走，躺在地上的1男1女傷勢嚴重，當場死亡。

廣告 廣告

這是在雲林元長鄉30日清晨的2死車禍，車禍現場沒監視器，警方擴大追查才找到這輛甘蔗車，是第一輛輾過被害人的車，根據車籍資料，開車是60歲林姓駕駛，車上的行車紀錄器顯示，開到車禍現場時，兩名被害人已經倒在地上，但他輾過兩人肇事逃逸回家後還關機，警方在30日晚上8點多，將他拘提到案。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說：「林姓嫌犯為駕駛農用的大貨車，於昨日清晨行經該路段，有輾壓被害人的狀況。」檢警調查，車禍發生在12月30日清晨，兩名死者，一人是65歲李姓男子，住褒忠鄉騎單車出門運動順便撿回收物，另一人是47歲李姓女子，騎機車去北港上班，兩人都曾騎過這個路口被監視器拍下，但前後差了8分鐘，研判單車騎得慢或是有繞路撿回收，才會在往前距離約1公里的地方和機車會合。

發生車禍兩人倒地，被貨車輾過，但目前只找到首次輾到人的林姓駕駛，調閱周圍監視器，還沒發現在林姓駕駛輾人前是誰開車撞倒兩人，因此警方也不排除，可能是單車和機車擦撞倒地。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說：「本件林姓嫌犯為涉及刑法過失致死罪及肇事逃逸罪。」警方調查也發現，貨車輾過兩人後，還有多輛車接連撞上，已經連繫多位駕駛到案說明，車禍的發生原因，警方也持續調監視器釐清。

原始連結







更多華視新聞報導

非首撞！2死車禍甘蔗車駕駛輾過肇逃關機 警拘提

雲林台19線車禍！1男1女亡 疑「至少2車」涉肇逃

死亡車禍！ 婦遭撞又被輾 肇事駕駛依「殺人罪」送辦

