雲林2跨年晚會強化安檢 劍湖山、田徑場12／29預演疏散

下周三就是跨年夜，雲林縣今年有2場大型跨年晚會，一場是劍湖山世界約萬人到場，另一場是雲林縣府首度在雲林縣立田徑場舉辦，估計也會超過萬人。因應北捷砍人事件，2場跨年晚會均提高維安程度，田徑場跨年將在出入口安檢，劍湖山則會特別注意「孤狼」，2場跨年晚會29日都將預先模擬疏散演練。

位於虎尾高鐵站附近的縣立田徑場，跨年晚會將於大草皮舉行，不提供座位，全部採站立或席地而坐，二樓看台不開放，一樓容納量約2萬人，31日下午1點開放民眾排隊，4點開放進場，當人數達1萬7000人左右就不再開放入場，雲林縣警局規畫400名警力維護秩序，消防局與衛生生局也安排人力待命。

文觀處長陳璧君指出，31日當天僅開放1、2、4號入口，為提高安全水準，入口處將會有安檢，29日先舉行疏散模擬演練。

雲林縣府首度在縣立田徑場舉行跨年，參考全國運動會選手之夜的熱鬧程度，預期將吸引外縣市民眾特地前來欣賞歌手演出，交通工務局規畫自31日下午4點30分起於斗六火車站、斗南火車站、虎尾圓環、西螺轉運站提供接駁車進場。回程接駁車從晚間10點30分行駛至凌晨1點30分。

衛生局長曾春美指出，因應北捷事件，跨年晚會醫護站將從2個提升到3個，也已要求全縣6個急救責任醫院在31日當天要提高緊急醫療救護量能。

劍湖山世界跨年晚會同樣強化維安措施，經理張華紋表示，將在官網提醒遊客禁止攜帶危險物品入園，入口處將由警力協助檢查，將特別注意「孤狼」，盼遊客體諒。29日將演練緊急狀況聯絡機制、疏散流程、及與警力合作。

警方指出，田徑場跨年晚會規畫約400名警力維安；劍湖山世界跨年活動則結合公司員工、保全人員、民力及員警，共約250人力。

