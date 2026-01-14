雲林2雞場遭竊上百隻土雞 警迅速逮4人

（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）入冬後雞隻需求量大，價格上揚，詹姓男子等4人多次到雲林縣2家禽場犯案，警方調閱監視器，日前逮捕詹男等4人。中華民國養雞協會今天向警方致意，讓雞農提高警覺防竊。

中華民國養雞協會表示，去年7、8月多個颱風侵台造成種雞場的種母雞損傷嚴重，導致仔雞量減少，間接影響到現在成雞量不足，加上近日天氣冷，民眾進補的頻率增，市場需求量大，今年價格與去年同期相比每台斤多新台幣4元。

中華民國養雞協會指出，竊雞集團專挑地處偏遠、無保全的家禽場下手，他們分別在去年12月23日、24日及今年1月2日深夜下手，偷竊上百隻成雞，他們以低於市價3、4成價格拿到傳統市場銷贓。

雲林地檢署說，斗南警分局轄區去年12月23日、24日及今年1月2日深夜時段，發生多起雞舍遭竊案件。歹徒駕駛自小貨車前往2處雞舍，使用老虎鉗破壞鐵絲網後，竊取雞隻，數量高達數百隻，因此向警方報案。

檢方指出，警方調閱監視器，鎖定數名涉案犯嫌，並報請雲林地檢署檢察官黃薇潔指揮偵辦，為防止共犯間串證、滅證，立即開立拘票，將詹男（61歲）、顏男（40歲）、林男（64歲）、林女（37歲）等4人拘提到案。

經檢察官訊問後，認為詹姓男子等4人涉犯加重竊盜罪，諭知林女飭回，詹男、顏男、林男等3人有逃亡及反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押。

經法院裁定，詹男准予羈押，顏男裁定限制住居，林男則裁定請回。（編輯：李淑華）1150114