雲林2026跨年雙主場 虎尾、古坑多處交管

（中央社記者姜宜菁雲林縣30日電）迎接2026年，雲林縣政府和劍湖山世界明晚分別在虎尾、古坑舉辦跨年晚會，為防止人潮聚集衍生交通及治安問題，警方規劃在周邊道路進行交通疏導、管制，提醒用路人改道。

雲林縣府31日晚間在縣立田徑場舉辦跨年晚會，韓國男團HIGHLIGHT壓軸陪民眾倒數；劍湖山世界主題樂園則打造摩天輪跨年煙火。

雲林縣警察局針對縣立田徑場及劍湖山世界周邊重要道路，實施交通疏導、管制及防暴力（竊）工作。

在雲林縣立田徑場部分，警方表示，虎尾鎮建成路側車道從今天上午9時起進行管制，禁止車輛進入；明天下午4時起，永興路慢車道、建成路、永興南三街、虎興東二路和站前東路等路段道路封閉，禁止車輛進入。

警方提醒用路人提早改道，欲參加晚會的民眾，可善用大眾運輸或是縣府所規劃的接駁車抵達會場。

此外，劍湖山世界主題樂園內預計可容納自小客車2500輛、機車2000部，當園區內車位與周邊道路停滿後，警察局將適度疏導自小客車、大型車改道至其他路段停車，避免造成道路壅塞。

警方說，從31日上午6時起至2026年1月1日凌晨3時止，將加強園區外圍各主要道路的交通疏導及驅離違規停車、攤販等，以確保跨年時段道路交通順暢。

雲林縣政府公告，31日雲212線（雲212、199線路口至劍湖山收費站前路口）、雲212線（光昌、光華路口至雲212、199線路口）等處，禁止雙向或單向停車。

另外，有鑑於跨年煙火施放時，民眾常於台78線快速道路違規臨停，或直接跨越車道觀賞煙火表演等，警方將加強派遣警力勸導、驅離違規民眾；若不聽勸者，將依法取締告發，以免發生交通事故。（編輯：吳素柔）1141230