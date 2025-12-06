雲林23人死於流感重症 多為未打疫苗長者！衛生局籲快接種

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣衛生局統計，今(2025)年9月縣內國中小、幼兒園停班數共108班，雖然11月疫情稍緩，但還有15班級停課，迄今為止更有23例因流感重症死亡，其中以65歲長者居多。衛生局長曾春美表示，流感疫苗11月起已開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，符合資格民眾可前往接種。

曾春美指出，雲林縣流感疫情統計，截至11月底有92人流感重症確診，其中有23人死亡，其中以65歲以上長者、未接種疫苗居多。

廣告 廣告

衛生局指出，今年9月起流感疫情緊張，縣內國中小學、幼兒園停課班級數高達108班，11月但仍有15班停課，疫情目前雖然趨緩，但根據衛福部疾病管制署預測，農曆年前恐會有一波疫情高峰，呼籲民眾盡快接種疫苗，提升保護力。

衛生局指出，今年雲林縣共採購19萬劑的流感疫苗，目前使用率已達9成，11月開始接受50歲至64歲無高風險慢性病成人接種，本月起將在20鄉鎮市持續設站提供接種疫苗服務，若符合資格民眾可前往到合約醫療院所，或到社區接種站盡速接種，並落實勤洗手等衛生習慣，到人多的公共場所配戴口罩。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全球搶銅大戰升溫！4萬噸銅被「這公司」一口氣提走 原因曝光

白宮新版《國家安全戰略》8次提及台灣全文曝光

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

拉脫維亞爆男荒！女性被迫「租老公」 性別比失衡原因曝光

