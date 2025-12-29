雲林25年來首度無明顯地層下陷 縣府：持續鼓勵轉作低耗水作物
雲林長年因灌溉需求，過去曾超抽地下水導致地層下陷嚴重，為減緩地層下陷問題，中央、地方近年提出不少節水農田轉旱作等政策。根據水利署監測資料顯示，今年雲林縣沒有地區下陷超過3公分以上，是25年來首見。
雲林縣府水利處長許宏博說明，「全縣沒有一個3公分以上下陷的地區，這是有監測結果25年來首次有這樣情形，主要原因是去年度水情比較好，而且節水作物推廣有明顯成績。」
雲縣府水利處表示，雲林前年下陷速率超過每年3公分的面積達247平方公里，去年226平方公里，其中包括虎尾、土庫、元長及大埤都是主要沉陷區，而今年全縣沒任何地區是顯著下降區域，將持續推廣低耗水作物。
雲林農民曾女士表示，「水稻剛開始種要灌水，要灌溉一整天，如果是種豆子不用，它只要種植時灌溉一次。」
雲林縣府農業處長魏勝德說明，「那鼓勵農民改種玉米跟黃豆等低耗水雜糧，那今年度已經推廣達104.8公頃，每公頃可節水達0.8公噸來說，加上休耕部分，一年可節省1.2萬噸用水量。」
為鼓勵高鐵沿線特區推動農田轉旱，農糧署針對虎尾、土庫、元長、北港等下陷明顯鄉鎮提供節水獎勵金，鼓勵農民改種玉米、黃豆等低耗水雜糧，後續將持續推動並研議提高節水補助金額，來緩解地層下陷問題。
其他人也在看
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 2 小時前 ・ 8
地震後竹科路上大塞車！工程師深夜衝回公司
[NOWnews今日新聞]昨日晚間約11時宜蘭外海發生規模7.0大地震，全台多地皆有感！不少民眾在睡夢中也被驚醒，而在地震後的另一邊，有人發現，竹科的工程師們又出動了，不少工程師已經在地震發生後開車趕...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 52
新竹吊車大王震驚！5億豪宅水晶燈狂甩 交大電腦泡水慘了
台灣於27日深夜11點多發生芮氏規模7.0強震，全台有感，新竹地區災情陸續傳出。「吊車大王」胡漢龑的5億豪宅內水晶燈劇烈搖晃，是他首次見到如此景象。陽明交通大學工程三館因水管破裂造成積水災情，多台電腦設備遭殃。此外，新竹科學園區周邊在地震後出現塞車情形，疑為工程師趕回處理，台積電也依緊急應變程序疏散人員，連德國之聲等外媒都密切關注台灣地震及台積電的應變狀況。TVBS新聞網 ・ 16 小時前 ・ 14
7.0強震「領帶歪、頭髮亂」他第一時間開記者會 網喊「好安心」部長也讚聲
宜蘭外海昨天（12／27）晚間11點5分發生規模7.0大地震，地震深度72.8公里、震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里，全台多地最大震度達4級，幾乎全台都有感，相關話題在社群引發討論。不少網友關心地震情報，不少人大讚一位「關鍵人物」讓人看了很安心，就是第一時間開記者會的中央氣象署地震測報中心的陳達毅科長，「領帶歪歪的，頭髮亂亂的，很明顯就是很敬業從家裡跑來的好科長」。對此，台灣青年民主協會理事長張育萌也發文點讚，連交通部長陳世凱都給好評。太報 ・ 1 天前 ・ 28
看到一堆地震跑路文 他曝一原因喊：住2F以上，其實不用急著跑
1227深夜發生大地震，全台有感，由於時間是週六夜，不少人直呼不敢睡了。政治評論員吳崑玉說，如果你家住2F以上，其實不用急著跑。因為地震對建築傷害，通常在最初1分鐘內造成。1分鐘應該不足以讓你從3樓跑到1樓戶外，連叫電梯也到不了。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
規模7.0地震撼台 北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日深夜11點5分發生芮氏規模7.0強震，地震深度72.8公里，全台多縣市最大震度達4級，屬於中深層地震，北台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 39
宜蘭7.0強震！釣蝦場池水如驚濤駭浪 釣客「淡定看海」如海嘯畫面瘋傳
今（27）日晚間23時05分，台灣東部海域發生芮氏規模7.0強震，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里，地震深度 72.8 公里，全台有感，其中宜蘭、雙北等 17 縣市最大震度皆達 4 級。地震發生當下，宜蘭一家釣蝦場內拍下驚人畫面，原本平靜的蝦池因劇烈搖晃瞬間激起陣陣大浪，猶如小型海嘯現場，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4
2波「西伯利亞冷空氣」接力南下！鄭明典示警：1月確定更冷
[Newtalk新聞] 雖然今(27)天冷氣團減弱，但中央氣象局長鄭明典表示，未來兩週都會有西伯利亞的冷空氣南下，且第2週會比第1週的更強，北風影響更明顯，因此確定1月一定會更冷。 氣象署表示，雖然今天起冷氣團減弱，各地天氣都會逐步回溫，水氣減少，但30日開始會有新的東北季風南下，北部會再轉濕冷，各地低溫約15至18度，強度沒有前一波那麼強。 對此，鄭明典今天在臉書上，PO出一張500百帕「等高線和距平(底色)圖」，預測未來兩週的天氣。鄭明典表示，從西伯利亞的貝加爾湖脊場變化趨勢來看，第一週偏西且較淺；第2週脊線呈東北－西南走向，這樣在脊線東側的北風更明顯、更強，可以更有效率的將冷空氣往南送。 其次看海路交界的東亞主槽，第一週低壓中心偏北，槽線較淺；第2週低壓中心明顯往南，槽線更往南伸。以上兩個特徵都顯示，第二週之後，台灣受北方冷空氣影響的機率大增，基本上會有一段平均偏冷的天氣型態，因此確定1月的天氣會更冷。查看原文更多Newtalk新聞報導冷氣團減弱仍寒冷！金門低溫特報 3千公尺以上高山有機會降雪盼明年上半年訪中「鄭習會」 鄭麗文：希望給賴清德上課新頭殼 ・ 1 天前 ・ 2
跨年雨最大地區曝 元旦後「恐迎寒流」？氣象署解答
把握好天氣！中央氣象署今（28）日表示，明天是未來一週天氣最好的一天，週二（30日）至元旦（1月1日）受到東北季風影響，迎風面水氣增多。週五至週日（2日至4日）又迎來一波大陸冷氣團，北部及東北部地區下探13至14度，沿海空曠地區更低，是否達寒流等級仍須密切觀察。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
週日回暖後冷空氣緊跟 恐凍13度、濕5天！不排除「這時」有寒流
把握好天氣！今（27）日中央氣象署預報，28、29日白天可迎來短暫回暖，30日一波東北季風來訪，預計帶來低溫、降雨持續至1月3日、4日，迎風面的北部、東半部要留意連日雨勢，馬祖不排除下探13度。至於寒流什麼時候來？今早氣象專家林得恩曾發文分析，跨年夜、元旦天氣與氣象署的預報相近，不過元旦過後可能有較強的冷空氣南下，強度有機會達寒流等級，實際降溫幅度需待更近時再觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今冷氣團減弱、2地區炸雨！下波冷空氣這天到 挑戰「強烈大陸冷氣團」
今、明（28日、29日）兩天北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有短暫雨，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，今日北部地區亦有局部短暫雨，基隆北海岸及東北部地區並有局部大雨發生的機率。氣象專家吳德榮透露，今起冷氣團減弱，週四（1日）起另一波冷空氣開始南下，週五、六（2、3日）冷空氣續三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
元旦後冷氣團強勢接棒！氣象署示警「2天」低溫恐探個位數：各地很有感
今（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至17度，白天高溫略回升，北部及宜蘭18至20度，中南部及花東約23至25度，桃園以北、花蓮地區及中部以北山區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭地區雨勢較為明顯。中央氣象署也示警「東北季風陪倒數，元旦夜後『冷氣團』強勢接棒」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發起對話
跨年、元旦天氣曝！吳德榮示警「下波冷空氣入冬最強」：低溫恐下探7度
今（29）日北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，苗栗以南日夜溫差大；氣象署提醒，基隆北海岸及臺灣東北部有雨，並有局部大雨發生的機率，桃園以北、東部地區及竹苗山區有局部短暫雨。至於跨年、元旦天氣如何？氣象專家吳德榮表示今晚起至週三（31日）東北季風稍增強，週四（1日）起冷空氣開始南下，氣溫漸降；週五（2日）至週日（4日）清晨、入冬最強冷空氣籠罩，為首波「強烈大陸冷氣團」，示警本島平地最低氣溫將三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 8
下波冷空氣「這天」報到！粉專示警：恐有極端低溫 跨年天氣曝光
今（29）日水氣仍多，基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生的機率。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下一波冷空氣預計週三（31日）跨年夜抵達，且週五至週日（2-4日）有機會達到強烈冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
明天天氣回暖 下周二東北季風增強 北台灣再轉濕涼
中央氣象署表示，明後天（28、29日）溫度漸回升，北部白天約攝氏20度、中南部接近25度，不過北部、東半部仍有降雨機會；下周一（29日）為下周最溫暖的一天，全台約22到26度。下周二（30日）起東北季風南下影響，北部、東北部等將轉局部短暫雨直至明年1月3日。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 4
跨年天氣出爐！北東一路濕涼到元旦後 下周二東北季風增強
中央氣象署指出，明後兩天冷氣團減弱，整體氣溫逐步回升，北部、東半部及恆春半島有局部短暫降雨，其中基隆北海岸與宜蘭降雨機率較高，局部地區雨勢偏大。下周一雨區略為縮小，降雨仍以桃園以北、東半部及恆春半島為主，基隆北海岸與宜蘭仍是降雨較明顯的區域。進入下周二，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
搖很大! 深夜7.0強震 小孩嚇壞狂奔.貓咪當場"石化"
生活中心／綜合報導昨天深夜的大地震，不只全台民眾很有感，許多毛小孩也被嚇壞了！就有飼主拍了地震當下，袋鼠、狗狗狂跳、狂叫，有的貓咪直接〝石化〞，一動也不動，但也有毛小孩相當鎮定，還在悠哉吃東西。對於地震，動物專家也說，如果貓咪緊張時，主人千萬不要去抱牠，以免被反咬受傷。飼主：「地震地震地震，珠珠呢，欸怎麼這樣。」把珠珠震到石化，眼睛瞇起來，站了一個丁字步，還以為貓咪在擺POSE。還有貓咪顧著吃飯，飼主要說這隻可能是花蓮貓；不過，地震一來，還真的有不少貓貓嚇到不敢動。飼主：「警戒警戒！」實在嚇壞了，貓咪瞪大眼睛要坐也不是，要跳下來也不是，但也有貓咪，第一時間是去跑跑步機，兩隻貓還搶著跑，主人笑說這是"跑得夠快就感覺不到地震嗎？"27日深夜規模7.0地震一來，蘭陽動植物王國的袋鼠們全都跳起來。（圖／蘭陽動植物王國）而緊張到動來動去的，還有蘭陽動植物王國的袋鼠們。原本還懶洋洋或坐或躺，準備睡覺了，一陣天搖地動，袋鼠們馬上彈起來，全部被震到清醒。還有這隻柴犬也是嚇到差點站不穩。飼主：「過來過來。」地震一來趕快跑到主人身邊，愛貓愛狗們27號深夜碰到規模7.0地震，反應大不相同。北市動物園兒童動物園區長彭仁隆：「影片上出現這些跑滾輪啊，或者是這些比較躁動的狀況，通常都是因為，牠出現的焦慮跟急迫，動物他會需要去轉移，這些焦慮跟緊迫，有點像是人類，當我們碰到壓力，我們可能會出現咬指甲、抓頭髮、踱步等等這些行為。」有民眾家中狗狗本來在睡覺，突然天搖地動也直接驚醒。（圖／民視新聞）不過獸醫師也分享，當貓咪出現緊張行為，千萬先別直接將牠抱起。台灣動物醫院院長謝庭智：「一般是貓會害怕跑啊跳啊，會躲在一個牆角的地方，這樣然後主人會害怕說，貓咧怎麼辦會去抱貓，可是貓有時候反咬主人，所以這時候要很小心。」這大地震一來，不只人，毛小孩們也非常有感。原文出處：天搖地動！深夜７‧０強震 毛小孩嚇壞狂奔、貓咪「石化」 更多民視新聞報導王思佳地震前怨「聽到嗡嗡聲」！預言成功網嚇傻加油要快！油價連二降後 中油宣布明起汽柴油調漲0.4元宜蘭強震毛孩反應曝光 影片釣出一票貓奴：真的會心疼民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
快訊／清晨5：45地牛再翻身！震央非宜蘭 台東極淺層地震、最大震度2級
昨（27）日深夜宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度達72.8公里，最大震度出現在宜蘭地區達4級，全台明顯有感，今（28）日清晨地牛再翻身，不過震央不在宜蘭，清晨5時45分，台東發生規模3.2地震。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2