雲林25年來首度無明顯地層下陷 縣府：持續鼓勵轉作低耗水作物

雲林長年因灌溉需求，過去曾超抽地下水導致地層下陷嚴重，為減緩地層下陷問題，中央、地方近年提出不少節水農田轉旱作等政策。根據水利署監測資料顯示，今年雲林縣沒有地區下陷超過3公分以上，是25年來首見。

雲林縣府水利處長許宏博說明，「全縣沒有一個3公分以上下陷的地區，這是有監測結果25年來首次有這樣情形，主要原因是去年度水情比較好，而且節水作物推廣有明顯成績。」

雲縣府水利處表示，雲林前年下陷速率超過每年3公分的面積達247平方公里，去年226平方公里，其中包括虎尾、土庫、元長及大埤都是主要沉陷區，而今年全縣沒任何地區是顯著下降區域，將持續推廣低耗水作物。

廣告 廣告

雲林農民曾女士表示，「水稻剛開始種要灌水，要灌溉一整天，如果是種豆子不用，它只要種植時灌溉一次。」

雲林縣府農業處長魏勝德說明，「那鼓勵農民改種玉米跟黃豆等低耗水雜糧，那今年度已經推廣達104.8公頃，每公頃可節水達0.8公噸來說，加上休耕部分，一年可節省1.2萬噸用水量。」

為鼓勵高鐵沿線特區推動農田轉旱，農糧署針對虎尾、土庫、元長、北港等下陷明顯鄉鎮提供節水獎勵金，鼓勵農民改種玉米、黃豆等低耗水雜糧，後續將持續推動並研議提高節水補助金額，來緩解地層下陷問題。