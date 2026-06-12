雲林26歲男右手遭絞肉機絞碎！血跡斑斑「找不到斷肢」

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男子在魚池旁操作絞肉機製作魚飼料時，右手疑似不慎捲入機具，導致右上肢當場截斷。（圖／翻攝畫面）





雲林縣崙背鄉今（12）日上午發生一起重大工安意外。一名26歲林姓男子在魚池旁操作絞肉機製作魚飼料時，右手疑似不慎捲入機具，導致右上肢當場截斷。林男在劇痛之下仍保持清醒，並自行報案求救，消防人員獲報後趕赴現場緊急將他送醫搶救，不過並未在現場尋獲斷肢，初步研判斷肢可能已被機具絞碎。

製作魚飼料出意外 右手瞬間遭截斷

據了解，林男當時正在魚池旁準備餵養土虱的飼料，將豬肉、魚肉及廚餘投入大型絞碎機處理。未料操作過程中，右手突然遭機具捲入，造成右上臂嚴重截斷。林男受傷後強忍劇痛，第一時間自行撥打電話報案求助，等待救援到場。

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男子右手疑似不慎捲入機具，不過現場找不到斷肢。（圖／翻攝畫面）

現場找不到斷肢 疑已遭機具絞碎

崙背消防分隊表示，接獲通報後，立即派遣救護人車前往現場。警消抵達時，林男已自行脫困，雖意識清醒，但右上臂明顯遭截斷，現場血跡斑斑。消防人員立即替傷者施以止血帶緊急處置，隨後送往台大醫院雲林分院斗六院區接受治療。

消防人員進一步指出，搜救期間並未在現場尋獲遭截斷的手臂，初步研判斷肢可能已被大型絞碎機捲入並絞碎，因此無法尋回，目前警方將釐清機具操作情形及事故發生原因。

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