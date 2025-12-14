雲林3車撞！白車飆彎撞竄火 無辜小貨車「解體」2死

雲林縣 / 綜合報導

雲林斗南鎮發生嚴重車禍，一輛白色轎車過彎時，疑似車速過快整輛車衝出車道，撞上對向車道的貨車，猛烈撞擊之下，貨車飛出去砸到後方的紅色轎車，還因此爆出大團火球，而貨車上男駕駛和女乘客，送醫後不治，肇事駕駛也昏迷送醫。警方調查，當時貨車上的男女乘客是朋友，兩人一早出門要到市場做生意，路上卻無辜被猛烈撞擊雙雙不治。

小貨車開到路口，對向車道開來一輛白色轎車，過彎時疑似車速過快脫離車道猛撞貨車，貨車整輛彈飛出去翻倒在路邊，白車接著撞上後方那輛的紅色轎車竄出一團火球，民眾說：「碰一聲，那個感覺我就知道，應該是車禍，被撞了，(貨車)人夾在裡面。」

周邊居民聽到巨大撞擊聲，趕快出來看看發生什麼事協助報案，警消到場時，紅車駕駛自行脫困，白車駕駛昏迷在車內，而貨車男駕駛和女乘客沒了生命跡象，送醫後不治，車禍發生雲林斗南鎮。

回到現場，白車車頭撞到引擎蓋都翻起，更嚴重的貨車，車頭被削掉座位外露，車上載的南北雜貨散落一地，現場一片狼藉，當時是清晨6點多，貨車上是66歲男駕駛和44歲女乘客，疑似是一早要去市場擺攤做生意，經過這個過彎路段時，對向的白色轎車過彎失控撞上貨車，貨車被撞飛砸到紅色轎車後翻覆。而白車再撞上紅色轎車，白車駕駛昏迷送醫，紅車駕駛輕傷沒有大礙，但貨車兩人送醫後不治。

斗南警分局組長楊貴宇說：「駕駛是否有酒駕，已抽血送驗中，詳細肇事因素正由警方釐清。」警方調查，肇事的是42歲林姓駕駛，當時疑似車速過快外拋，撞上車輛肇事，卻讓兩名一早出門工作的無辜民眾再也回不了家，而肇事林姓駕駛因為還沒清醒，等他醒後要進一步製作筆錄釐清案情。

