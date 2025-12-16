雲林3項方案獲政府服務獎 張麗善大讚：於有榮焉 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／雲林報導

第8屆政府服務獎頒獎典禮昨（15）日隆重舉行，雲林縣表現亮眼，縣府水利處「雲林溪流域創生計畫」、土庫鎮公所「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」，以及台大醫院雲林分院「打造安全防『婦』網—偏鄉婦幼的靠山」等3項服務方案，榮獲「社會創新共融類」獎項，成為本屆政府服務獎最受矚目的縣市之一。

雲林縣政府今（16）日表示，此次頒獎由縣長張麗善親自出席頒獎典禮，並親自向雲林水利處長許宏博、土庫鎮長陳特凱、台大醫院雲林分院院長馬惠明，以及3個獲獎團隊同仁表達誠摯祝賀。

張麗善表示，政府服務獎素有「公務界奧斯卡」之稱，獲獎不僅是對團隊專業與創新服務的高度肯定，也讓所有縣民與有榮焉。

「充分展現縣府以民為本、創新服務的核心價值與卓越治理成果。」張麗善指出，今年政府服務獎共有144個機關參獎，經評審團嚴謹評選，僅26個機關脫穎而出。雲林縣政府一舉拿下雙獎，再次成為六都以外表現最為亮眼的縣市。

張麗善說明，「雲林溪流域創生計畫」由縣府水利處推動，透過污水截流、礫間淨化、再生水利用等河川永續治理工程，成功改善水質並恢復生態，打造兼具步道、親水、觀光與休憩功能的優質水岸環境。

再者，該計畫並融入高度公民參與精神，透過論壇、願景工作坊及田野調查，邀集民眾共同參與規劃，同時串聯8所國小推動「創意扎根計畫」，結合市集、流動藝術饗宴與太平老街文化軸線，帶動地方經濟與文化發展，完整呈現政府服務獎所重視的「跨域合作、社區向心力與永續治理」精神，為地方創生與永續發展樹立典範。

雲林水利處表示，雲林溪治理成果已具備向外擴散的成熟條件，這不僅是縣府團隊與國際夥伴Groundwork三島事務局、校園、社區與公民夥伴公私協力、跨域整合的成功案例，也為全國河川治理提供重要參考。未來將持續透過中區青聚點、水環境巡守隊及認養機制，確保雲林溪永續發展，並推廣此一成功模式至全國及國際。

張麗善指出，土庫鎮公所以「叫Bookpanda送—整個土庫都是我的圖書館」榮獲社會創新共融類獎項，是雲林縣史上首個獲得政府服務獎的鄉鎮公所，意義非凡。

「從校園閱讀活動、夜宿圖書館、二手書交換、市集藝術展覽，到醫療院所與親子館等多元場域延伸，讓閱讀真正成為居民生活的一部分。」陳特凱表示，該計畫由鎮立圖書館出發，串聯鎮內學校、補習班、社區日照中心、宗教團體等超過百個單位，設置「Bookpanda轉運站」，建構「全鎮皆是圖書館」的閱讀無障礙網絡。

馬惠明表示，這是雲林分院第三度榮獲政府服務獎。該計畫由前婦幼中心主任、副院長徐明洸於任內建構完成，整合醫院、診所及相關醫療資源，提供高風險孕產婦預先轉診、新生兒外接及血品智慧調度等服務，運用智慧科技補足偏鄉醫療缺口，展現分院作為基層婦產科醫療後盾的重要角色。

照片來源：雲林縣政府

