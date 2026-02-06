雲林316隻死亡鵝丟魚塭！確診H5N1禽流感 1626隻肉鵝全數撲殺

雲林口湖鄉一養鵝場一月就感染禽流感，鵝隻逐日死亡，鵝農束手無策，場面怵目驚心。（雲林縣動植物防疫所）

雲林縣動植物防疫所於4日接獲通報，口湖鄉一處魚塭旁被棄置316隻死亡肉鵝，疑似感染禽流感。防疫所追溯至四湖鄉一家肉鵝畜牧場，場內禽隻橫屍遍野，怵目驚心，今（6日）檢驗報告出爐，確診H5N1亞型高病原性禽流感。

防疫人員指出，吳姓鵝農坦承不諱，他自稱1月底肉鵝陸續發生扭頸、紅腳等症狀，接連死亡，因肉鵝屍量太大無法處理，因此將病死鵝丟棄一處廢棄魚塭前。

感染禽流感的口湖鄉養鵝場，鵝死屍堆積如山。（雲林縣動植物防疫所）

防疫人員採檢送驗，今（6日）檢驗報告出爐，該場確診H5N1亞型高病原性禽流感，今全面撲殺倖存的7週齡1626隻鵝。

廣告 廣告

防疫所表示，除加強消毒肉鵝屍棄置地點及案例場周邊，與訪視上述兩地點半徑1公里共36家禽場，目前疫情僅限該案例場。

針對鵝農棄置染病鵝屍，將依動物傳染病防治條例規定，處最高新台幣100萬元以下罰鍰。死亡禽隻未依規定送化製處理也將依畜牧法裁罰，且依廢棄物清理法函送法辦。

更多中時新聞網報導

年終行情平均1.58個月 金融業奪冠

中職》悍將不一樣！張育豪喊幹掉戴培峰

台港陸賀歲片拚場 陣容超堅強