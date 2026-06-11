雲林50歲男仲介非法移工 低薪剝削遭起訴
雲林地檢署破獲一起非法仲介集團案件，以50歲蔡姓男子為主嫌的組織，涉嫌招攬泰籍人士以觀光簽證來台，收取每人6,000至65,000元不等的仲介費後，安排入住簡陋屋舍，再收取房租與水電費，並轉介至雲林、彰化等地農地從事粗重工作，時薪僅60至150元，將非法移工當作牟利工具，不法獲利超過百萬元，日前檢方偵查終結，依違反就業服務法將相關人員起訴。
檢警破門進入平房後，立即壓制兩名非法移工，隨後進入屋內搜索，另有多名移工在睡夢中遭查獲。.
雲林地檢署調查指出，這批非法移工由50歲蔡姓男子自2023年底起招攬來台，與林姓女子分別承租西螺一處雜貨店及二崙兩處平房作為宿舍。並透過通訊軟體LINE聯繫有勞力需求的農民與業者，安排19名泰籍人士前往雲林、彰化等地農地、果菜市場及農產行從事粗重工作，時薪僅60至150元。
雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，蔡姓主嫌媒介持觀光簽證來台的泰國籍人士或逾期居留的泰國籍人士，至雲林縣及彰化縣農地或農場工作，並收取每人6,000至65,000元不等的仲介費用。
檢方進一步指出，蔡姓男子透過一名非法居留泰國籍女子在社群媒體刊登招募訊息，吸引泰籍人士以觀光簽證來台工作，除收取仲介費外，並扣留護照控制行動。林姓女友則擔任二房東，向21名移工收取每月2,000元房租及水電費，不法獲利超過百萬元。
警方逮捕蔡姓男子、林姓女子及張姓男子等4名嫌犯，並先將負責招募的泰籍女子遣返回國，其餘3人依違反就業服務法提起公訴。
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