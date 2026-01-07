雲林6.7度！18縣市低溫特報 明晨恐跌破5度「挑戰首波寒流」

中央氣象署針對18縣市發布低溫特報、10縣市陸上強風特報。（本刊資料照）

雲林縣古坑鄉為全台最冷6.7度！中央氣象署針對18縣市發布低溫特報、10縣市陸上強風特報，氣象專家吳德榮今日指出，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫、5度以下，並成為入冬以來首波「寒流」。

中央氣象署指出，今（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；東北部地區、基隆北海岸及大台北山區有局部短暫雨，北部、東部、東南部地區、中南部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

全台各地白天天氣狀況。（翻攝自中央氣象署官網）

明（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。明日至下週一（12日）清晨另一大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

慎防低溫特報

中央氣象署發布低溫特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署4時26分發布低溫特報，今日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫明顯偏低，易有10度以下氣溫發生的機率；北部、東北部局部地區有持續10度左右氣溫發生的機率。非常寒冷的橙色燈號為新北、台北、桃園、新竹縣、苗栗、宜蘭有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

陸上強風特報

中央氣象署發布陸上強風特報。（翻攝自中央氣象署官網）

中央氣象署4時41分發布陸上強風特報，東北風偏強，今日晨至明日晚上蘭嶼、綠島、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義縣、台南、屏東、澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。氣象署提醒，在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全。

明晨下探5度

吳德榮於氣象應用推廣基金會表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至明清晨、「強冷空氣」籠罩，各地雲層逐轉減少、轉為晴朗穩定，故入夜後有強「輻射冷卻」效應，明晨則有創入冬本島平地的最低氣溫（降至5度以下）、並成為入冬以來首波「寒流」（寒流定義：台北測站≦10度）的機率。

今晨4時30分真實色雲圖顯示，本島除中部雲層較少，其他地區皆有結構鬆散的中層雲或低層雲（左圖）。5時降水回波合成圖顯示，降水回波大多在巴士海峽及東部海上（右圖）。（翻攝自氣象應用推廣基金會）

今日各地區氣溫分別為北部7至15度、中部7至19度、南部9至20度、東部9至19度。明白天至週六（10日）上午、冷空氣略減弱，明日白天氣溫回升；週六下午至下週一清晨、另一股冷空氣再補充南下，週末白天氣溫再略降；明日起至下週一、連日的清晨則因晴朗、持續有強「輻射冷卻」、帶來「極低溫」，日夜溫差很大。

最後，吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週一白天至週三（14日）冷空氣漸弱幅度雖較大，白天氣溫也明顯回升；各地晴朗，但持續因強「輻射冷卻」、早晚氣溫偏低，日夜溫差很大。故未來一週、日夜的氣溫變化都很劇烈，家中若有年長者及心血管疾病患者，要悉心關照，以保安康。

雲林全台最冷

全台各地平地低溫情形一覽。（翻攝自中央氣象署官網）

截至6時22分觀測，雲林縣古坑鄉「荷苞」0時9分6.7度、嘉義縣竹崎鄉「紫雲」6時5分與連江縣南竿鄉「馬祖」4時43分7.9度、金門縣金湖鎮「金門（東）」4時46分8.1度、嘉義市東區「國三N295K」0時8.3度、新北市石碇區「國五S006K」2時18分9.3度、台南市六甲區「王爺宮」1時20分9.5度。

