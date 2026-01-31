雲林8鄉鎮長 綠找嘸人招手黨外

民進黨雲林縣黨部主委、立委劉建國。（張朝欣攝）

民進黨雲林縣黨部規畫年底20鄉鎮市長提名作業，日前將領表登記改為填寫「參選意向書」，但1月23日截止，卻有8鄉鎮沒有人填寫。獲提名參選縣長的縣黨部主委、立委劉建國1月31日宣布，雲林是艱困選區，為凝聚向心力，鄉鎮市長及縣議員將以足額提名為目標，其中鄉鎮市長選舉2月4日至6日開放登記，若無人登記將採徵召方式提名，且提名對象不限民進黨籍。對此，國民黨及藍委張嘉郡都說，不擔心影響鄉鎮市長及縣長選情。

民進黨雲林縣黨部原本從1月19日至23日展開下屆全縣20鄉鎮市長選舉黨內領表登記作業，19日卻緊急在臉書粉專貼文，指有現任議員有意轉換跑道，因此先透過鄉鎮市長的參選意向書，通盤考量議員及鄉鎮市長選情後，再經過黨提名的機制，推出最強的候選人。結果居然有斗南鎮、虎尾鎮、土庫鎮、崙背鄉、麥寮鄉、台西鄉、四湖鄉、口湖鄉等8鄉鎮，無人填寫「參選意向書」。

劉建國宣布，民進黨為廣納人才，爭取勝選，鄉鎮市長若無人登記，將採徵召方式提名，且對象不限民進黨籍，希望20鄉鎮市都能找到最適當的人參選，預計3月底完成鄉鎮市長提名。

針對民進黨有意不限黨籍提名參選下屆鄉鎮市長，國民黨雲縣黨部主委簡明欽認為，各政黨有其選舉機制，對此不便批評。至於是否會有國民黨員帶槍投靠參選鄉鎮市長，他認為不太可能，此舉也不會影響鄉鎮市長及縣長選情。國民黨預定2月6日依黨中央相關辦法召開會議，農曆春節過後啟動提名作業。

即將投入雲林縣長選戰的國民黨籍立委張嘉郡也指出，民進黨過去執政期間，未能充分回應雲林在建設與人才培育上的需求，對於年輕世代的系統性栽培亦不足，如今臨近選舉才倉促開放名額、尋找人選，顯見其策略偏向短期操作，欠缺整體規畫與長遠思維，如此不但不影響國民黨的鄉鎮市及縣長選情，反而對國民黨整體選舉相對有利。